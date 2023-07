Der australischen S&P ASX 200 endete 0,46 Prozent höher mit 7339,70 Punkten. Stärker ging es in Südkorea nach oben. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf das im zweiten Quartal stärker als erwartet gestiegene Bruttoinlandsprodukt des Landes./mf/jha/

In Japan ging es nach den Gewinnen am Vortag dagegen verhaltener zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,06 Prozent tiefer mit 32 682,51 Punkten.

Zu den Gewinnen trugen die am Vortag stark gefallenen Immobilienwerte und Technologietitel entscheidend bei. Der chinesische Autobauer BYD hatte unterdessen seinen Vorsprung als führende chinesische Automarke nach jüngsten Absatzzahlen weiter ausgebaut. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 3,89 Prozent auf 19 393,56 Punkte zu. Mit dem CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ging es um 2,78 Prozent auf 3911,09 Zähler nach oben.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Chinesische Aktien erholten sich dabei mit deutlichen Gewinnen von den Verlusten am Vortag. An den übrigen Marktplätzen waren die Anstiege zumeist verhaltener.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer