* Kurz- bis mittelfristige Anleihe mit 6,75% Fix-Zinssatz p.a. und 10.000 Euro Mindestzeichnung * Anleger:innen profitieren von einem einzigartigen Projekt in Salzburger Bestlage * Sicherheiten, Fix-Zinssatz sowie regelmäßige Zinszahlungen als optimale Portfoliobeimischung für ein ausgewogenes Investmentprofil

IFA Invest bringt ein attraktives Investment auf den Markt: Die neue "6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026" (ISIN: AT0000A35FD4) ist ab sofort auf [www.ifainvest.at]

(http://www.ifainvest.at) erhältlich. Bei einem Gesamtvolumen von 10 Mio. Euro und einem Mindestinvestitionsvolumen von 10.000 Euro können private Investor:innen von einer attraktiven Fixverzinsung von 6,75% p.a. über eine Laufzeit von rund 36 Monaten profitieren. Die Zinszahlungen der Anleihe erfolgen halbjährlich im Nachhinein. Die Rückzahlung erfolgt am Ende der Laufzeit zu 100% des Nennbetrages. Bei einer Zeichnung fällt kein Agio an. Als Sicherheiten liegen die Verpfändung des Gesellschaftsanteils an der Planquadr.at Klosterpark GmbH (Liegenschaftseigentümerin) im Ausmaß von 94% durch ihre Gesellschafterin (Emittentin) über eine Treuhänderin sowie ein Rückverkaufsrecht zu 85% des Nennbetrages zu Grunde. Emittentin der Anleihe ist die Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, eine Gesellschaft von Planquadr.at und SORAVIA.



Trotz Bestellung einer Sicherheit kann es dazu kommen, dass Anleihegläubiger aufgrund eingeschränkter Werthaltigkeit der Sicherheit einen Teil des eingesetzten Kapitals oder das gesamte eingesetzte Kapital verlieren können (Totalverlustrisiko).

Zwtl.: Einzigartiges Projekt in Salzburger Bestlage



Nur 400 Meter von der als UNESCO Welterbe geschützten Salzburger Altstadt entfernt, entsteht das Palais St. Josef. Das historische Kloster wird sorgsam saniert und revitalisiert und in ein Palais mit Wohnqualität für höchste Ansprüche und modernsten Wohnkomfort mit historischem Charme verwandelt. Insgesamt entstehen rund 40 exklusive Eigentumswohnungen mit repräsentativen Allgemeinbereichen sowie einem Spa. Anleger:innen erhalten noch vor dem offiziellen Vertriebsstart exklusive Informationen zu den Wohnungsangeboten.



"Mit der 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 bieten wir eine kurz- bis mittelfristige Anleihe mit fixer Verzinsung, umfassenden Sicherheiten sowie bonitätsstarken Partnern mit beeindruckendem Track Record. Ein solches Investment wird vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Volatilität stark nachgefragt sein. Ganz besonders freut mich, dass wir es Anleger:innen dieser Anleihe ermöglichen, von einem einzigartigen Projekt in Salzburger Bestlage zu profitieren", erklärt Gunther Hingsammer, CSO der IFA AG und Geschäftsführer der IFA Invest GmbH.



Über IFA und IFA Invest

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich. Für mehr als 7.800 vorwiegend private Investor:innen verwaltet IFA über 2,6 Milliarden Euro - und das schon seit mehr als 4 Jahrzehnten. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten

(Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (Immobilien mit historischer Architektur bzw. Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für kurz-, mittel- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. Anleihen werden über die Anleiheplattform IFA Invest abgewickelt, eine 100% Tochter der IFA AG. IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. [www.ifa.at] (http://www.ifa.at)



Hinweis:

Diese Information dient ausschließlich Werbe- und

Informationszwecken, sie ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Der Kauf oder die Zeichnung der 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 13.07.2023 gebilligten Prospekts, welches unter https://www.ots.at/redirect/ifainvest1 veröffentlicht wurde und erhältlich ist. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. Soweit die IFA Invest GmbH Anlagevermittlung im Sinne des §2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erbringt, ist sie als vertraglich gebundener Vermittler gemäß §3 Abs. 2 WpIG tätig und erbringt diese Dienstleistung ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Str. 5, 94161 Ruderting. Vertragspartner des Kunden wird in diesem Fall ausschließlich die DonauCapital Wertpapier GmbH. www.ifainvest.at

