Großbritanniens "Brain" läutet neue Ära der KI im Handel ein

London (ots/PRNewswire) -



- Neue KI-Ära von Rezolve AI Champions in Großbritannien mit bahnbrechendem

"Brain"

- Einführung mehrsprachiger persönlicher Einkäufer und intelligenter

Assistenten, die den Handel und die Interaktionen im Einzelhandel

revolutionieren

- Festigt die Position Großbritanniens als Weltmarktführer im Bereich der

künstlichen Intelligenz



Rezolve AI Limited (https://www.rezolve.com/) , der führende KI-Innovator

Großbritanniens, gab heute die Einführung seiner transformativen KI-Plattform

"Brain" bekannt. Diese bemerkenswerte Entwicklung verspricht, eine neue Ära der

Interaktion und Datenanalyse im eCommerce einzuleiten und den Ruf

Großbritanniens in der globalen KI-Arena weiter zu stärken.





"Brain" wurde von dem Expertenteam von Rezolve unter der Leitung von Dr. SalmanAhmad (https://www.rezolve.com/about/) entwickelt und ist eineProduktentdeckungsmaschine, die die Interaktionen im E-Commerce neu definiert.Durch die Nutzung proprietärer, ausgeklügelter Algorithmen, fortschrittlichenmaschinellen Lernens und natürlicher Sprachverarbeitung verhält sich Brain wieein hochgradig sachkundiger Verkaufsassistent, der über unvergleichlicheProduktinformationen und Einblicke verfügt.Mit Brain können Verbraucher auf eCommerce-Websites im Gespräch bleiben,detaillierte Fragen stellen und Antworten erhalten, die ein tiefesProduktverständnis und Relevanz aufweisen. Diese Interaktionen können in einervon 95 verschiedenen Sprachen durchgeführt werden, was eine sofortigeInteraktion unabhängig von der Nationalität und dem Einzelhandelsgeschäftermöglicht. Dieser Ansatz zur Produktentdeckung und Kundeninteraktionrevolutioniert die eCommerce-Landschaft und bietet ein bisher nicht gekanntesMaß an personalisiertem Service.Dan Wagner (https://www.rezolve.com/about/) : "Brain ist mehr als ein Produkt,es ist ein Katalysator für eine neue Ära der Unternehmenseffizienz, derUnternehmen in die Lage versetzt, Daten zu nutzen und überlegeneKundenerlebnisse zu liefern. Großbritannien war schon immer führend bei derEntwicklung von Such- und Abrufverfahren, und seit den frühen 90er Jahren habeich mit den besten Köpfen der Cambridge University an der Entwicklungcomputergestützter Text- und Bildabfragen gearbeitet. Brain ist der Höhepunktjahrzehntelanger hochentwickelter britischer Ingenieurskunst, und Brain istheute weltweit führend bei der Verarbeitung natürlicher Sprache und LargeLanguage Models, die für den Handel entwickelt wurden."Michelle Donelan, Staatssekretärin für Wissenschaft, Innovation und Technologie(https://www.gov.uk/government/people/michelle-donelan) , fügte hinzu: "RezolvesBrain ist ein weiteres Beispiel für großartige britische KI-Innovationen.