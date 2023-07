Quarz ist eines der am häufigsten auftretenden Minerale und kommt in vielen verschiedenen geologischen Umgebungen vor. Aber, und das ist der Knackpunkt, nur wenige Lagerstätten sind für so genannte HPQ-Anwendungen (High Purity Quartz) wie Halbleiter, Solarzellen, Telekommunikation und Optik, Mikroelektronik und Energiespeicher geeignet. Diese Branchen erfahren aber ein anhaltend hohes Wachstum auch auf Grund technologischer Fortschritte, sodass davon auszugehen ist, dass die Nachfrage nach hochreinem Quarzsand erheblich steigen wird. Die kanadische Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) setzt genau auf diesen Trend und hat dabei jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht!

Denn wie die junge Gesellschaft von CEO Brian Leeners heute mitteilt, wurde am 22. Juli ein endgültiges Abkommen mit einem brasilianischen Anbieter abgeschlossen, das die Details der Lieferung hochreinen Quarzsandes von dem vollständig genehmigten Projekt des Anbieters im brasilianischen Bahia regelt! Die Vereinbarung sieht Homerun zufolge vor, dass der Kaufpreis bei 20,00 USD pro Tonne liegt, wobei Homerun noch die anfallenden Steuern sowie die erstattungsfähigen Kosten zu tragen hat. (Diese hängen von verschiedenen Faktoren ab und sind noch zu bestimmen.).

Auf jeden Fall stellt diese strategische Vereinbarung einen entscheidenden Fortschritt für Homerun dar und unterstreicht die Pläne des Unternehmens, sich eine starke Ausgangsposition im Markt für kritische und Energiematerialien zu sichern!

Brian Leeners erklärte: „Ich freue mich, diese Liefervereinbarung vorzustellen, die ein zentrales Element auf unserem beschleunigten Weg zur Erzielung von Umsätzen ist. Unsere Geschäftsstrategie für Quarzsand umfasst drei grundlegende Phasen: (1) Beschaffung, (2) effiziente Logistik und Verarbeitung und (3) Einnahmen. Wir haben alle drei Phasen gleichzeitig entwickelt, und wir ermutigen Sie, weiterhin dabeizubleiben, da wir unermüdlich danach streben, außergewöhnliche Werte zu schaffen, indem wir bedeutende geschäftliche Meilensteine zum Nutzen unserer geschätzten Aktionäre erreichen.“

(Ein kurzes Video, in dem Herr Leeners den Brasilien-Deal erklärt, gibt es hier: Homerun Resources: Bedeutender Deal in Brasilien)

Getestete Qualität

Laut Homerun Resources hat der brasilianische Quarzsandlieferant bereits umfangreiche, durch Dritte durchgeführte Tests vorgelegt, die bestätigen und zeigen, dass der durchschnittliche Gehalt des unverarbeiteten Quarzsandes bei mehr als 99,8% SiO2 liegt. Zudem, so das Unternehmen weiter, sind nur äußerst geringe Verunreinigungen enthalten. Homerun wird weitere Tests zur Verringerung von Restverunreinigungen nach der Standardaufbereitung durch eine Kombination aus thermischer Anwendung und saurer Auslaugung einleiten, um den gelieferten Quarzsand zu höherwertigem HPQ aufzuwerten.

Die Aufbereitung des Rohmaterials zu raffinierten, hochreinen Produkten umfasst mehrere Schritte, die so angepasst werden müssen, dass die spezifischen Verunreinigungen des einzelnen Rohquarzeinsatzes entsprechend der Endanwendung minimiert werden. Auf diese Weise kann hochreiner Quarz mit einem Verunreinigungsgrad von weniger als 20 ppm pro Tonne erzielt werden.

Fazit: Die Aussichten für HPQ sind nach Ansicht von Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) äußerst vielversprechend. Neue Technologien wie fortschrittliche Halbleiter sowie aktuelle und zukünftige Solartechnologien und Hochleistungselektronik werden nach Meinung des Unternehmens in der Herstellung immer stärker von HPQ abhängig werden. Gleichzeitig dürfte sich der Trend hin zu Erneuerbaren Energien und energieeffizienten Technologien fortsetzen und dafür sorgen, dass die Nachfrage nach HPQ für Solar- und andere Anwendungen aus dem Bereich der sauberen Energien weiter steigen. Indem Homerun sich schon jetzt strategisch eine potenzielle HPQ-Quelle sichert, bringt man sich in Ausgangsstellung, um von diesen Zukunftschancen zu profitieren und in den kommenden Jahren eine starke Marktposition innezuhaben.

