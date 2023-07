Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt am Main (ots) - Noch bestimmt der Preis die Mobilität, wie dasaktuelle "Trendbarometer Elektromobilität" der Management- undTechnologieberatung BearingPoint zeigt. Gut ein Drittel der Deutschen nenntweiterhin die hohen Preise als Hauptgrund dafür, kein E-Auto zu kaufen. Dochimmer mehr Menschen erkennen die Vorteile von niedrigeren Unterhaltskosten undgeringerem Serviceaufwand bei E-Autos. Und mit dem erweiterten Blick auf dieGesamtkosten relativiert sich der Anschaffungspreis. Zudem steigt die Erfahrung:Im Vergleich zum Trendbarometer im letzten Jahr ist die Anzahl der Personen, dieschon einmal elektrisch gefahren sind, um 50 Prozentpunkte gestiegen. Und geradediese Personengruppe favorisiert den Stromer.Elektromobilität kommt immer mehr auf die Straße. In den ersten sechs Monatenwurden laut Kraftfahrtbundesamt knapp 32 Prozent mehr E-Autos (BEV) zugelassenals noch vor einem Jahr, im Juni 2023 sogar über 64 Prozent mehr als im Vorjahr.Dass auch die Zahl der E-Auto-Nutzer:innen kontinuierlich ansteigt, zeigt dieneueste BearingPoint-Umfrage. Leere Auftragsbücher bei einzelnen Herstellernbedeuten offenbar noch lange nicht, dass der Trend gestoppt ist. Doch die hohenAnschaffungskosten scheinen viele Verbraucher:innen derzeit noch von einem Kaufabzuhalten.Fahrerfahrung mit E-Autos steigt kontinuierlich - und mit ihr die Bereitschaft,ein E-Auto zu kaufen30 Prozent der Verbraucher:innen sind inzwischen elektrisch gefahren - einAnstieg von 50 Prozentpunkten im Vergleich zum Trendbarometer vom Juli 2022.Unter den 25- bis 34-Jährigen hat mit 46 Prozent sogar knapp die Hälfte aus derAltersgruppe Erfahrung mit einem E-Auto gesammelt. Wie schon in den vergangenenTrendbarometern zeigt sich auch diesmal: Unter den Befragten, die bereitselektrisch gefahren sind, ist der Anteil derer, die ein E-Auto kaufen wollen, amhöchsten. So haben in der oben genannten Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen,die am meisten E-Auto-Erfahrung vorweisen können, ganze 44 Prozent derAutokäufer:innen die Absicht, ein E-Auto zu kaufen - im Vergleich zu 33 Prozentbei allen befragten Autokäufer:innen. Die Technologie kann also überzeugen: Werbereits Erfahrungen mit E-Autos gesammelt hat, zeigt auch eine höhereBereitschaft, künftig auf Elektromobilität umzusteigen.Der Preis ist noch nicht heiß - und die Infrastruktur weiter ein großes ThemaWas einige beim E-Autokauf aber noch zögern lässt, ist der hoheAnschaffungspreis. Für 31 Prozent aller Befragten ist dies der mit Abstand