Lakeside Software erweitert seine globale Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz

BOSTON, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, ein führendes Unternehmen im Bereich „Digital Employee Experience" (DEX), hat seine Expansion in der DACH-Region, (Deutschland, Österreich und der Schweiz) bekannt gegeben. Zeitgleich verkündete das Unternehmen auch die Ernennung von Alexander Laubert zum Vertriebsdirektor für die neue Region. Mit dieser strategischen Initiative unterstreicht Lakeside seine Entschlossenheit, auf die weltweite Nachfrage nach IT-Monitoring Lösungen zu reagieren, die das Engagement der Mitarbeiter, die Mitarbeiter Produktivität und das Unternehmenswachstum unterstützen.

„Nicht ohne Stolz geben wir unsere Expansion in die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz bekannt, eine Region, die zu den bedeutendsten Wirtschaftszentren der Welt gehört", so David Keil, CEO von Lakeside Software. „Diese strategische Initiative macht sich die Stärke der Region zunutze und stärkt unsere Präsenz in Europa. Alexander Laubert´s Erfahrung im Unternehmensvertrieb und seine profunde Kenntnis der Region werden zweifellos zum weiteren globalen Wachstum und Erfolg von Lakeside beitragen."

Die Expansion von Lakeside Software in der DACH-Region fällt mit der wachsenden Nachfrage nach IT-Monitoring Lösungen zur Unterstützung von digitalen Transformationen in der Region und weltweit zusammen. Die Region bildet einen starken Wirtschaftsblock und bietet einen hervorragenden Nährboden für das Know-How von Lakeside im Bereich der IT-Endpunktmonitoring.

„Ich freue mich sehr, Teil der Expansion von Lakeside in der DACH-Region zu sein", bekräftigte Alexander Laubert. „Die branchenführende Monitoring- und Analyselösung von Lakeside optimiert nachweislich das IT-Ökosystem von Unternehmen und bieten außergewöhnliche Benutzererfahrungen. Mit einem lokalen Vertriebsansatz werden wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten, um die digitalen Transformationsinitiativen der Unternehmen erfolgreich zu unterstützen."

Die „Lakeside SysTrack-Plattform" erfasst, verarbeitet und transformiert alle 15 Sekunden 10.000 Datenelemente von nahezu jedem IT-Endpunkt. Die innovative Technologie versorgt Entscheidungsträger mit einzigartigen, umsetzbaren Erkenntnissen, die für strategische Entscheidungen und Priorisierungen genutzt werden, um die Geschäftsabläufe zu optimieren.

Als Vertriebsdirektor wird Alexander Laubert ein Team erfahrener Vertriebsexperten leiten, die über umfassende Branchen- und Markterfahrung verfügen. Alexander Laubert greift auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im IT-Vertriebsmanagement zurück.

Die Expansion von Lakeside in die DACH-Region ist die jüngste Ankündigung in einer Reihe von Initiativen, die das strategische Wachstum des Unternehmens und die Ausweitung der globalen Präsenz des Unternehmens unterstreichen. Im Juni kündigte Lakeside sein neues „Velocity Framework" an, das einen nachvollziehbaren Weg zur schnellen Realisierung der nachgewiesenen Vorteile der „Lakeside SysTrack Plattform" aufzeigt und Unternehmen bei der erfolgreichen Bewältigung der dringendsten IT-Herausforderungen unterstützt. Das „Velocity Framework" bietet Strategien und Taktiken für gängige Anwendungsfälle wie Software-Rationalisierung, Hardware-Optimierung, Vermeidung von IT-Helpdesk-Tickets und vollständige DEX-Transparenz.

Über Lakeside Software

Lakeside Software ist ein führender Anbieter im Bereich des cloudbasierten „Digital Experience Managements". Die „Digital Experience Cloud" von Lakeside sammelt und analysiert Daten zu allen Aspekten, die sich auf die Erfahrung der Endbenutzer und die Produktivität des Unternehmens auswirken können. Bietet somit IT-Teams die unübertroffene Transparenz, die sie für die Gestaltung und Unterstützung sich schnell verändernder digitaler Arbeitsplätze benötigen. Kunden nutzen die Technologie von Lakeside für die Verwaltung von Endbenutzererfahrungen, die Planung von digitalen Arbeitsplätzen, die Optimierung von IT-Ressourcen, die Verwaltung von Fernarbeitsplätzen und den proaktiven Service Desk-Betrieb. Weitere Informationen finden Sie unter www.lakesidesoftware.com.

