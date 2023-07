EUR/USD - Leitzinsentscheide von Fed und EZB im Fokus

Für den weiteren Kursverlauf kommt es wohl sehr auf den Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwochabend und der Europäischen Zentralbank am Donnerstag an. Übergeordnet befindet sich EUR/USD in einem Aufwärtstrend und sollte diesen wohl auch weiter fortsetzen. Rutscht EUR/USD hingegen doch weiter ab, würde sich die nächste Auffangmarke bei 1,100 USD befinden.

