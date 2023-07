Mauve Cymru gibt Partnerschaft mit Team Wales bekannt

LONDON, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der walisische Zweig der globalen Organisation Mauve Group wurde als offizieller Team- und Gemeinschaftspartner für die Commonwealth Games in Wales bekannt gegeben.

Unter der Leitung der walisischen Geschäftsführerin Ann Ellis wurde das globale Unternehmen Mauve Group vor fast 27 Jahren gegründet und ist ein führender Anbieter von globalen HR-, Beschäftigungs- und Unternehmensberatungslösungen.

In den nächsten 3 Jahren wird Mauve Cymru an Initiativen von Team Wales teilnehmen, die den Gemeinden in Wales etwas zurückgeben, die die Grundlagen für ihr Geschäft gelegt haben. Als stolze walisische Unternehmerin ist Ellis fest davon überzeugt, dass walisische Talente, Unternehmen und Dienstleistungen es verdienen, weltweit gefördert zu werden.

Mauve bietet Unterstützung für die jungen Athleten von Team Wales, während sie sich auf die mit Spannung erwarteten Trinbago 2023 Commonwealth Youth Games vorbereiten, die jungen Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen eine Plattform bieten, um ihre aufstrebenden Talente auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Das Team Wales fördert ein integratives Umfeld und bietet jungen Talenten die Möglichkeit, sich zu entfalten.

Mauve Cymru wird sich Team Wales anschließen und den jungen Athleten am Montag, den31. Juli, bei einer feierlichen Verabschiedung viel Glück wünschen und freut sich darauf, die Erfolge des Teams bei der Royal Mint bei ihrer Rückkehr später im Sommer zu feiern.

Ann Ellis, Geschäftsführerin der Mauve Group, äußerte sich zu dieser Partnerschaft:

„Wir freuen uns sehr, Platin-Partner von Team Wales zu sein. Als ich Rebecca kennenlernte und von der spannenden Arbeit des Team Wales hörte, wusste ich sofort, dass wir dabei sein mussten. Mauve Cymru freut sich darauf, in den nächsten 3 Jahren eng mit Team Wales zusammenzuarbeiten, während wir gemeinsam die Athleten, die Gemeinden, die sie repräsentieren, unterstützen und den Geist walisischer Exzellenz fördern."

Rebecca Edwards-Symmons, Geschäftsführerin von Team Wales, teilte ihre Begeisterung:

„Es freut mich sehr, dass Mauve ein Platin-Partner von Team Wales ist und freue mich sehr darauf, eng mit Ann und ihrem Team zusammenzuarbeiten." Rebecca fügte hinzu: „Es war so wichtig, mit bedeutenden walisischen Marken zusammenzuarbeiten, und Mauve verkörpert dies."

Informationen zu Mauve

Mit über 27 Jahren Erfahrung ist die Mauve Group ein führender globaler Anbieter von HR-, Arbeitgeber- und Unternehmensberatungslösungen. Mauve hat das globale Wissen entwickelt, um Unternehmen jeder Größe zu unterstützen, die eine internationale Expansion planen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@mauvegroup.com oder besuchen Sie www.mauvegroup.com.

Informationen zu Commonwealth Games Wales

Commonwealth Games Wales (CGW) ist die hauptsächliche Organisation, die den Commonwealth-Sport in Wales überwacht. Sie spielt die entscheidende Rolle bei der Auswahl, Vorbereitung und Leitung von Team Wales sowohl für die Commonwealth Games als auch für die Commonwealth Youth Games.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2159446/Mauve_Cymru.jpg

