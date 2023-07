Schock für Bayer-Aktionäre: Gewinnwarnung und Milliardenverlust - Sell?

"Die Gewinnwarnung war ein offenes Geheimnis, aber nicht in diesem Ausmaß", sagte ein Börsianer laut dpa. Bayer tritt dem unerfreulichen Trend der Chemiebranche bei und schneidet seine Jahresziele radikal zurecht. In einer überraschenden Ankündigung in Leverkusen teilte das Management gestern mit, dass es seine Umsatz- und Gewinnerwartungen erheblich senkt. Schuld seien weitere Preisstürze und niedrigere Absatzmengen, insbesondere bei glyphosatbasierten Produkten, und unvorteilhafte Wetterbedingungen, die den Druck weiter erhöht hätten.

Aufgrund dieser Entwicklungen rechnet der Konzern damit, eine Abschreibung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro auf sein Glyphosatgeschäft vornehmen zu müssen. Dies könnte einen erheblichen Verlust von zwei Milliarden Euro im zweiten Quartal verursachen.