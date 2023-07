Berlin (ots) -



- + 429 Prozent: Zuwachs von Solaranlagen bei Ein- und Zweifamilienhäusern

- Zulassung E-Autos (BEV) um 544 Prozent gestiegen

- + 29 Prozent: Anteil Wärmepumpen bei neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäusern



Zolar, eine der führenden digitalen Plattformen für private Solarlösungen in

Deutschland, hat bei einer Analyse der Wachstumsraten von E-Autos, Wärmepumpen

im Neubau und Solaranlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern deutliche Zuwächse

festgestellt. Insbesondere die Bayern sind in jedem der Top 3 Rankings für alle

drei Technologien vertreten.





Expertin Dr. Sarah Müller, CCO von Zolar (http://www.zolar.de) weist darauf hin,dass gerade diese positiven Zahlen in der Kommunikation zur Energiewende zuwenig Beachtung finden. Dabei verfolgen alle - Wirtschaft, Politik, Gesellschaft- das gleiche Ziel: Durch die Energie- und Mobilitätswende den Klimawandelstoppen. Die Zahlen zu Solaranlagen-Zubau (+429 Prozent), Anstieg derZulassungen bei E-Autos (+544 Prozent) und auch der Anteil der Wärmepumpen beineuen Ein- und Zweifamilienhäusern (+29 Prozent) zeigen, dass Verbraucherinnenund Verbraucher in Deutschland entschieden vorangehen.Bundesländer im 5-Jahres-Vergleich: Solaranlagen, E-Autos, WärmepumpenSolaranlagen-Zubau seit 2018 um 429 Prozent gestiegen:Die Anzahl der in Betrieb genommenen Solaranlagen auf Ein- undZweifamilienhäusern in Deutschland hat sich seit 2018 verfünffacht: Von 58.928Anlagen im Jahr 2018 auf 311.511 im Jahr 2023 - allein bis einschließlich Juni.Besonders beeindruckend: Setzt sich der Zuwachs in dem Maße fort, wären bis Ende2023 rund 622.000 neue Solaranlagen auf den Dächern von Ein- undZweifamilienhäusern - das würde einem Anstieg von fast 1.000 Prozent beim Zubaugegenüber 2018 entsprechen. Die zwischen 2018 und Juni 2023 gebauten Anlagen aufEigenheimen verfügen über eine Gesamtleistung von 10.334.868 Kilowatt (kW) - wasder Fläche von fast 7.000 Fußballfeldern entspricht oder auch 2.066.973Haushalte mit sauberem Solarstrom versorgen könnte (bei einem Verbrauch von5.000 kWh/Jahr).Die so reduzierte Menge an CO2-Emissionen beläuft sich auf 4,13 Millionen Tonnenpro Jahr - und entspricht damit fast der Menge, die ein Tempolimit von 120 km/hjährlich auf den Autobahnen einsparen könnte (4,5 Millionen).Das Top 3 Ranking-Solaranlagen-Zubau pro 100 Tsd. Einwohner führen im Juni 2023die drei Bundesländer Niedersachsen (5.085 kW installierte Leistung pro 100 Tsd.Einwohner), Rheinland-Pfalz (4.457 kW pro 100 Tsd. Einwohner) und Bayern (4.404kW pro 100 Tsd. Einwohner) an.2023 liegt das Ausbauziel der Bundesregierung für den gesamtenPhotovoltaik-Sektor bei 9 Gigawatt Leistung. Die Privathaushalte tragen mit