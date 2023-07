Für Adidas hingegen geht es wieder bergauf. Die Nachwirkungen der fehlgeschlagenen Kooperation mit dem amerikanischen Rapper Kanye West halten sich in Grenzen. Im Gegenteil, die Restbestände werden deutlich besser abgebaut als zuvor gedacht. Das Unternehmen hatte einen operativen Verlust von 700 Millionen Euro kalkuliert, konnte aber bereits so viel von den Restposten absetzen, das diese Prognose nun auf 450 Millionen Euro reduziert werden kann.

Damit bleibt nur die Hoffnung auf eine Reaktion der Börse auf den Ifo-Geschäftsklimaindex heute um 10 Uhr, aber auch dies ist vor dem Hintergrund der richtungsweisenden Termine der Woche ein sehr dünner Strohhalm. Am Abend dann öffnen an der Wall Street zwei Schwergewichte ihre Bücher. Microsoft und Alphabet legen die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Die Erwartungen für beide Unternehmen sind hoch, mit entsprechendem Enttäuschungspotenzial.

Sollte allen voran die US-Notenbank Fed tatsächlich morgen das Ende des laufenden Zinserhöhungszyklus verkünden, könnten alle Dämme nach oben brechen und einen gewaltigen Short Squeeze auslösen. Mit dieser Aussicht trennen sich 36 Stunden vor der Pressekonferenz von Fed-Chef Powell nur die wenigsten von ihren Aktien. Folglich geht die Volatilität am Aktienmarkt weiter zurück.

Auch wenn die konjunkturellen Aussichten alles andere als rosig sind, allein die Hoffnung auf geldpolitisch weniger restriktive Zeiten hält die Anleger derzeit im Aktienmarkt. Und so wird auch die Hoffnung derjenigen nicht erfüllt, die an den Seitenlinien weiter auf eine Korrektur warten, um der wirtschaftlichen Realität entsprechend billiger bei Aktien zum Zug zu kommen.

Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm – Einzelaktien rücken in den Fokus

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer