Der Dow Jones steigt nun seit 11 Handelstagen in Folge - das ist der längste Anstieg des Index seit dem Jahr 2017. Zeigt der Anstieg des Dow Jones, der vorwiegend Value-Aktien enthält, dass die Wirtschaft der USA in einem sehr guten Zustand ist? Vieles spricht dagegen: erstens die ausgeprägte Schwäche der Konjunktur in China und Europa. Zweitens die nun begonnene Abkühlung des bisher boomenden Dienstleistungs-Sektors, der den freien Fall der Industrie bisher noch kompensieren konnte. Dennoch steigen derzeit die Inflationsgefahren: Agrarrohstoffe, Energie und Metalle mit starken Anstiegen - daher dürften die nächsten Inflations-Zahlen wieder deutlich höher ausfallen und die Fed weiter unter Druck setzen. Umso wichtiger für die Märkte ist daher, wie die großen Tech-Konzerne berichten (heute Google und Microsoft)..

Hinweise aus Video:

1. China: Verschollener Qin Gang – Gesichtsverlust für Xi Jinping

2. 2 Gründe, warum es keine gute Idee ist Twitter in X umzubenennen

Das Video "Dow Jones-Rally 11 Tage in Folge: Ist alles gut?" sehen Sie hier..