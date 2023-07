VAE, UN, INTERPOL und EUROPOL bündeln Kräfte zur Bekämpfung von Umweltkriminalität und Klimakrise

Das Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wird mit Unterstützung von ESRI die Leitung der datengestützten globalen Bereitschaftsbewertung übernehmen. Zudem wird das Ministerium für die Einrichtung des globalen Schulungszentrums in enger Partnerschaft mit dem UNODC sowie in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Umweltabteilung der UN(UN Joint Environment Unit) sowie anderen I2LEC-Partnern verantwortlich sein.

Die von INTERPOL geleitete Joint Operations Unit wird mit Unterstützung vom UNODC, EUROPOL und dem Innenministerium der VAE Umweltverbrechen auf der ganzen Welt bekämpfen, während die Polizei der Vereinten Nationen darauf abzielt, Polizeiexperten auszubilden, um den Aufbau von Kapazitäten zur Bekämpfung von Umweltverbrechen und klimabedingten Bedrohungen in den Ländern, in denen sie eingesetzt werden, zu unterstützen.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die International Initiative of Law Enforcement for Climate (I2LEC), eine gemeinsame Initiative unter der Leitung des Innenministeriums der VAE in enger Partnerschaft mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), hat heute ihren Fahrplan für die Jahre 2023 bis 2025 vorgestellt, der sich auf fünf wichtige Initiativen zur Bekämpfung der Umweltkriminalität und der Klimakrise insgesamt konzentriert.

Die Vorstellung erfolgte im Anschluss an eine Sitzung des I2LEC-Lenkungsausschusses, in der die Notwendigkeit globaler Maßnahmen, einschließlich verstärkter Schulungen und gemeinsamer Maßnahmen zur Bewältigung von klimabezogenen Herausforderungen und zur Bekämpfung von Verbrechen gegen die Umwelt, erörtert wurde. Der Fahrplan wird die Aktionen und Arbeitsbereiche der I2LEC in den kommenden Jahren bestimmen.

Der Lenkungsausschuss versammelte I2LEC-Partner und Vertreter internationaler Organisationen, darunter UNODC, INTERPOL, die UNEP/OCHA Joint Environmental Unit, EUROPOL, ESRI, UNPOL und das Innenministerium der VAE, die einstimmig die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Koordination bei der Bewältigung der durch den Klimawandel verursachten Herausforderungen auf globaler Ebene anerkannten.

Der Fahrplan 2023 bis 2025 umfasst eine Reihe globaler Initiativen, die von verschiedenen Mitgliedern des Lenkungsausschusses vorangetrieben werden. Zu diesen Initiativen gehören neben einer globalen Lücken- und Bedarfsanalyse auch ein Whitepaper zu Umweltkriminalität, eine UN-Klimabeobachtungsstelle, ein globales Schulungszentrum und eine von Interpol geleitete gemeinsame Klima-Einsatzeinheit (Joint Climate Operations Unit), die sich mit Straftaten mit Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel befasst. Jede dieser Initiativen wird von einer Organisation geleitet, die Mitglied des I2LEC-Lenkungsausschusses ist.