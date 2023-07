Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft vom Juli 2023 (Bank Lending Survey)



Wien (APA-ots) - Im zweiten Quartal 2023 ist die Nachfrage nach Investitionskrediten neuerlich gesunken und somit schon seit Mitte 2022 rückläufig. Hintergrund ist die konjunkturelle Eintrübung infolge der globalen wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen sowie das höhere Zinsniveau. Die Nachfrage nach Wohnbaukrediten stagnierte im zweiten Quartal 2023, nachdem sie in den drei Quartalen zuvor stark gefallen war. Die gestiegenen Zinsen und die unsichere Wirtschaftslage sind die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung. Die Banken integrieren zunehmend Klima-Risiken bei der Kreditvergabe, was zu einer strengeren Kreditvergabe für Unternehmen bzw. Projekte, die in hohem Maße zum Klimawandel beitragen, führt. Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft, in der führende Banken nach ihren Einschätzungen gefragt werden. Die aktuelle Umfrage wurde in der zweiten Junihälfte 2023 durchgeführt.



Kreditgeschäft mit Unternehmen: Nachfrage nach Investitionskrediten sinkt seit Mitte 2022