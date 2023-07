Käufer können sich weniger Eigenheim leisten (FOTO)

Berlin (ots) - Nachfrage-Verlagerung in niedrigere Preissegmente



Gestiegene Zinsen und Lebenshaltungskosten erschweren aktuell vielen Menschen

den Immobilienkauf. Die Folge: Die Nachfrage verschiebt sich hin zu günstigeren

Kaufobjekten. Das zeigt die Auswertung der Nachfrage nach Kaufimmobilien auf

Basis von ImmoScout24-Daten vor und nach der Zinserhöhung.



- Durch die veränderten Finanzierungsbedingungen sind günstigere Objekte aktuell

gefragter.

- Der größte Nachfrageanteil entfällt seit Zinsanstieg in den Metropolen auf

Objekte zwischen 250.000 Euro und 550.000 Euro. Deutschlandweit wuchs die

Nachfrage in diesem Preissegment stark an.

- Anfang 2022 entfiel der größte Nachfrage-Anteil noch auf Wohnimmobilien

zwischen 550.000 Euro und 850.000 Euro.

- Der Zinsanstiegs bedeutet für Kaufinteresennt:innen häufig eine Verdoppelung

der monatlichen Finanzierungsrate.





Die Kaufnachfrage hat sich seit dem Zinsanstieg zu niedrigpreisigen ObjektenverlagertSeit dem Anstieg der Finanzierungskosten kann sich ein Großteil der Menschen mitKaufwunsch nur noch günstigere Objekte leisten. Im 1. Quartal 2023, indem dasZinsniveau bei ca. 4 Prozent lag, verlagerte sich die Nachfrage daher zu Immobilien niedrigerer Preiskategorien zwischen 250.000 Euro und 550.000 Euro.Im Vorjahreszeitraum waren noch Immobilien in der Preisspanne von 550.000 Eurobis 850.000 Euro am gefragtesten. Rund 34 Prozent der Nachfrage entfiel aufHäuser und Eigentumswohnung in dieser Preisspanne. Die höheren Immobilienpreisewaren dank des Zinsniveaus von rund einem Prozent zu dieser Zeit für viele nochfinanzierbar.Auch in den 7 Metropolen Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgartund München waren Objekte der höheren Preiskategorie in Q1 2022 am gefragtesten.32 Prozent der Kaufnachfrage entfiel auf solche Objekte. In Q1 2023 nahm dieNachfrage in dieser Preisspanne jedoch deutlich ab - um jeweils 4 Prozentpunktesank der Nachfrageanteil sowohl deutschlandweit (auf 30 %) als auch in den Top7-Städten (auf 28 %).Aktuell sind Objekte der niedrigeren Preiskategorie zwischen 250.000 Euro und550.000 Euro deutlich gefragter. Deutschlandweit wuchs der Nachfrageanteildieser Kategorie um 6 Prozentpunkte auf 29 Prozent. In den Metropolen fiel dieVerlagerung noch deutlicher aus: Hier stiegt der Nachfrageanteil um 7Prozentpunkte auf 34 Prozent. Die preiswerteren Objekte sind in den Großstädteninzwischen am gefragtesten."Die Verlagerung der Nachfrage hin zu günstigeren Preissegmenten zeigt, dass