Lebenserwartung während der Pandemie um 0,6 Jahre gesunken

WIESBADEN (ots) - In Deutschland betrug die durchschnittliche Lebenserwartung

bei Geburt im Jahr 2022 für Frauen 82,9 Jahre und für Männer 78,2 Jahre. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich die Lebenserwartung

bei Geburt im Vergleich zum letzten Vorpandemiejahr 2019 somit in den drei

Jahren der Corona-Pandemie insgesamt deutlich verringert: sowohl bei Männern als

auch bei Frauen um 0,6 Jahre. Bei den Frauen gab es auch im Vergleich zum

Vorjahr einen weiteren Rückgang (-0,2 Jahre), während die Lebenserwartung bei

Geburt der Männer im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 nahezu konstant geblieben

ist. Die Lebenserwartung bei Geburt fasst die Sterblichkeit über alle

Altersjahre hinweg in einem Wert zusammen. Dieser ist von der Altersstruktur und

von der Größe der Bevölkerung unabhängig. Die Lebenserwartung ist deshalb

besonders gut für Zeitvergleiche geeignet. Es handelt sich nicht um eine

Prognose für heute Neugeborene, sondern um eine Darstellung der aktuellen

Überlebensverhältnisse im gesamten Altersbereich.



In Ostdeutschland ist die Lebenserwartung 2022 bereits wieder angestiegen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In Ostdeutschland ist die Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2022 nach starkenRückgängen in den beiden Vorjahren wieder angestiegen - bei Frauen um 0,2 Jahre,bei Männern sogar um 0,6 Jahre gegenüber 2021. Im Vergleich zu 2019 war dieLebenserwartung bei Geburt in Ostdeutschland trotz des jüngsten Anstiegs im Jahr2022 bei den Frauen um 0,7 und bei den Männern um 0,8 Jahre geringer. Anders alsin Ostdeutschland ist die Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2022 inWestdeutschland weiter zurückgegangen. Die Differenz zu 2019 war in denwestdeutschen Bundesländern über den gesamten Zeitraum betrachtet dennochgeringer als in Ostdeutschland und betrug im Jahr 2022 - wie in Deutschlandinsgesamt - 0,6 Jahre bei beiden Geschlechtern.Etwa 140 000 bis 200 000 zusätzliche Sterbefälle in den drei PandemiejahrenAufgrund des zunehmenden Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung wird seitmehr als 20 Jahren mit einer jährlich steigenden Zahl der Sterbefälle inDeutschland gerechnet. Gleichzeitig stieg die Lebenserwartung vor Beginn derCorona-Pandemie jedoch tendenziell an. Der Effekt der steigenden Lebenserwartungschwächte damit den Alterungseffekt ab. Bei gleichzeitigem Wirken beider Effektestiegen die Sterbefallzahlen vor Beginn der Pandemie jährlich umdurchschnittlich 1 bis 2 %. In den drei Pandemiejahren gingen die jährlichenAnstiege jeweils über dieses Ausmaß hinaus. So gab es von 2020 bis 2022insgesamt etwa 140 000 bis 200 000 zusätzliche Sterbefälle im Vergleich zurvorherigen durchschnittlichen Entwicklung in Deutschland. Beim Robert