Sommerfrische in Kitzbühel mit zahlreichen Neuigkeiten

Kitzbühel (ots) - In der Gamsstadt ist immer etwas los.Arbeit und Fleiß, Pioniergeist und die Lust auf Veränderung - das hält Kitzbühelin Schwung und eröffnet Gästen und Einheimischen ständig die Freude neuenGenusses. Gerade in den letzten Monaten hat sich wieder viel getan.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich überdie großen und kleinen Veränderungen in der Gamsstadt: "Die zahlreichenNeuigkeiten bei unseren Betrieben, innovative Konzepte in Hotellerie undGastronomie sowie hochwertige Erweiterungen beliebter Veranstaltungsformate wieKitzbühel Klassik und PURA VIDA zeigen, wie Innovation und aktiverUnternehmensgeist in der Region vollumfänglich gelebt werden."Ob Umbau, Renovierung, neue Restaurant- oder Shop-Konzepte - damit Sie amLaufenden bleiben und immer bestens informiert sind, haben wir die Neuigkeitenfür Sie zusammengefasst.Genussmomente à la carteRalf Berner und Stefan Monitzer lassen das Traditionswirtshaus zum Rehkitz seitAnfang Juni in neuem Glanz erstrahlen. Neben der einzigartigen Lage und demunvergleichlichen Charme des mehr als 200 Jahre alten Bauernhauses freuen sichGenussfreundInnen über bodenständige Spezialitäten, raffinierte Menüs mitmodernem Touch sowie verführerische Kuchen und Nachspeisen.Im August ist die Eröffnung der neuen, zum Teil überdachten Terrasse mitAusblick auf die Kitzbüheler Bergwelt im Wirtshaus - Das Mocking geplant.Bereits ab 19. Juli präsentieren die Kitzbüheler Geschwister Martin Huber undAndrea Posch den neuen Eingangsbereich und das neue Stüberl und verwöhnen mitintensiven Geschmackserlebnissen im Rhythmus der Jahreszeiten, wobei klassischeösterreichische Gerichte modern sowie kreativ interpretiert werden.Bei einer Auszeit in der Natur verwöhnt Sandra ihre Gäste im Café Sunshine amSchwarzsee mit einer Vielzahl an Frühstücksoptionen, hausgemachten Kuchen undTorten sowie frisch zubereiteten Snacks und Sandwiches - glutenfreie und veganeOptionen sind ebenfalls im Angebot.Die ehemaligen Auwirte, Nina und Christian Grobeis, verwöhnen bereits seiteinigen Monaten im Restaurant Gold im exklusiven Showroom von Gasteiger. PureReinheit im Bio-Produkt, wertvoller Umgang mit heimischen Ressourcen, Wild &Grün: alles ist möglich mit der Rückbesinnung auf Tradition in raffinierter Artund Weise umgesetzt.