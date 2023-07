BERLIN (dpa-AFX) - Die Sondersendungen zu den Waldbränden in Griechenland sind am Montagabend auf großes Zuschauerinteresse gestoßen. Den ARD-"Brennpunkt" mit dem Thema "Waldbrände auf Rhodos" schalteten ab 20.15 Uhr im Schnitt 3,90 Millionen (16,8 Prozent) ein. Auch RTL widmete dem Thema zeitgleich ein "RTL Aktuell Spezial". Die Sendung "Feuer im Ferienparadies - Urlauber auf der Flucht" erreichte 1,54 Millionen (6,6 Prozent). Für das ZDF lagen zunächst keine Quotenwerte vor.

TV-Quoten Großes Interesse an Sondersendungen zu Feuern in Griechenland

