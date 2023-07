Foxit eSign eSignature jetzt auf Salesforce AppExchange verfügbar / Dokumente mit Foxit auf der Plattform erstellen, unterzeichnen und nachverfolgen und Geschäfts- und Vertragsabschlüsse beschleunigen

FREMONT, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://foxit.com/de) , ein führender

Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut

sich den Launch von Foxit eSign eSignature auf Salesforce AppExchange

bekanntzugeben. Salesforce AppExchange ist der weltweit führende Marktplatz für

Business Apps. Mit Foxits Lösung können User*innen digitale Verträge,

Vereinbarungen sowie Formulare einfach erstellen und unterschreiben, um

Geschäftsabläufe in einer digitalen Welt zu beschleunigen.



Foxit eSign eSignature ist verfügbar im AppExchange unter: https://appexchange.s

alesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JChbkUAD





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Foxit eSign eSignature ermöglicht Benutzer*innen, mühelos Dokumente zuerstellen, zu unterschreiben und zur Unterschrift zu versenden, während dergesamte Signaturprozess bequem innerhalb der Salesforce-Plattform verfolgtwerden kann. Mit Foxit eSign eSignature können Unternehmen das Onboarding vonKund*innen optimieren und die Customer Experience beim Signieren durchautomatische Erinnerungen, Dokumentenaktualisierungen in Echtzeit, nahtloseZusammenarbeit für schnelle Änderungen und eine auf die Markenidentität desjeweiligen Unternehmens zugeschnittene Oberfläche verbessern.Foxit hält hohe Sicherheitsstandards für globale Geschäftstransaktionen ein undsetzt auf starke Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethoden, um den Schutzsensibler Informationen zu gewährleisten und Manipulationen sowie unbefugtenZugriff zu verhindern. Die benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination miteinem Mobile-First-Ansatz ermöglicht User*innen von unterwegs und von jedemBetriebssystem aus zu unterschreiben, einschließlich iOS und Android. Darüberhinaus enthält Foxit eSign integrierte Tools zur Konvertierung gängigereSign-Vorlagen verschiedener Anbieter und bietet mehrereAuthentifizierungsmethoden, um weltweit rechtsverbindliche Signaturen zugewährleisten, wobei die Möglichkeiten einfacher Signatur-Lösungen übertroffenwerden.Susana De Abrew, Chief Strategy Officer bei Foxit, betont Foxits Engagement, dasWachstum und die Erweiterung des Ökosystems zu fördern: "Unser vorrangiges Zielist es, die Workflow-Automatisierungslösungen zu verbessern und zu optimieren,die maßgeblich zum Erfolg unserer Kund*innen und Partner*innen beitragen." DeAbrew hebt außerdem hervor: "Foxit verfügt über langjährige Erfahrung in derBereitstellung von Lösungen für sichere, vertrauenswürdige Dokumente und stelltdiese Funktionen und dieses Fachwissen in einer eSign-Lösung bereit, dieihresgleichen sucht. Unternehmen können die konforme, sichere undvertrauenswürdige eSign-Lösung schnell einsetzen, um ihre digitale