Same-Day-Lieferungen in Deutschland kein Luxus mehr, zeigt neue DODO-Studie - Teure Liefergebühren führen zu Bestellabbrüchen, schneller Lieferservice gilt als wichtigster Bestellfaktor und Same-Day-Lieferungen werden für Lebensmittel

Berlin (ots/PRNewswire) -



- Klare Ergebnisse: Same-Day-Lieferungen nicht länger Luxusprodukt, sondern

unverzichtbares Standardangebot für Händler - 77% betrachten Lieferung am

selben Tag als eines der wichtigsten Kriterien beim Online-Einkauf

- Produktfamilie, Schnelligkeit und Kosten sind ausschlaggebend bei den

Befragten: 59% bevorzugen bei Lebensmitteln eine Lieferung am selben Tag, 88%

halten niedrige Lieferkosten für einen relevanten Faktor und 62% haben einen

Online-Einkauf bereits auf Grund teurer Liefergebühren abgebrochen

- Studie des Marktforschungsinstituts Behavio und DODO, einem der führenden

europäischen Anbieter für Same-Day-Lieferungen, zeigt das veränderte

Verbraucherverhalten und den Bedarf für Händler ihre angebotenen Lieferdienste

anzupassen



Durch den Boom von Sofortlieferungen erleben Same-Day-Lieferungen in E-Commerce

Segmenten wie Non-Food, Lebensmitteln und Fast Food eine noch nie dagewesene

Nachfrage und werden von Kunden nicht mehr als Premiumprodukt angesehen. Kunden

erwarten heutzutage die Lieferung am selben Tag, vorzugsweise zu

selbstbestimmten Zeitfenstern mit einem hochwertigen Service und einer hohen

Benutzerfreundlichkeit.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Was bedeutet dieser Wandel und was erwarten Verbraucher in Deutschland von denAnbietern von Lieferdiensten? In einer repräsentativen computerbasierten Umfragemit 1.200 Teilnehmer:innen hat das Marktforschungsinstitut Behavio[1] gemeinsammit DODO, einem der führenden europäischen Anbieter für Same-Day-Lieferungen derletzten Meile, das Verhalten und die Prioritäten von Online-Konsumenten:innen inDeutschland untersucht. Die Ergebnisse zeigen, wie sich der Markt ändert undzeigen, dass Händler ihre Lieferangebote anpassen und weiterentwickeln müssen,um den Anschluss nicht zu verlieren.Same-Day-Last-Mile Lieferung ist ein MussIn den letzten Jahren erlebte der Liefermarkt einen Wandel: Same-Day-Lieferunghaben sich von einem kostenintensiven, luxuriösen Nischenprodukt zu einemunverzichtbarem Standardangebot entwickelt. Schnellere Premium-Lieferungenwerden bereits seit einiger Zeit angeboten, doch der Hype umSame-Day-Lieferungen hat die Lieferung innerhalb von 24 Stunden als neuenStandard für Verbraucher etabliert. Das zeigen die Antworten der Befragten klar:37% geben an, dass sie im vergangenen Jahr eine Bestellung in einem Online-Shopaufgrund eines unzureichenden Angebots an Same-Day-Lieferungen nichtdurchgeführt haben. Während 23% die Lieferung am selben Tag als ideal bewerten,wählen nur 18% diese als ihre üblicher Lieferoption. Mehr als ein Drittel derBefragten ist bereit, über 9 Euro für eine Lieferung am selben Tag zu bezahlen -