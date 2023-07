Mobiler, grüner Strom für Handwerker und Renovierungshelden Erweiterbare Powerstation Jackery Explorer 2000 Plus mit unabhängig solarladbaren Battery Packs für Energie auf der Baustelle

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Viele Menschen nutzen die Urlaubszeit

für Renovierungsarbeiten, DIY-Projekte oder ziehen in den Sommermonaten in ein

neues Zuhause. Dabei fehlt es oft an Strom vor Ort. Die Lösung: Die tragbare

Powerstation Jackery (https://de.jackery.com/) 2000 Plus mit 2042 Wattstunden,

die mit bis zu fünf Battery Packs um je 2 kWh schrittweise auf 12 kWh ausgebaut

werden kann. So bietet sie mit 3000 Watt Ausgangsleistung und zahlreichen

Anschlüssen auch für stromhungrige elektrische Geräte wie die Bohr- und

Schleifmaschine oder Säge ausreichend Energie. Der Clou: Während drinnen die

Powerstation die Maschinen antreibt, werden draußen die Battery Packs über die

faltbaren Solarpanels SolarSaga 200W mit nachhaltigem Strom aufgeladen. So steht

auch noch genügend Energie für das Projekt zur Verfügung, wenn der LiFeP04-Akku

der Powerstation zu Neige geht.



Vielfältige Anschlüsse für Energie an jedem Ort