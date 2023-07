Netflix – Mehrere Warnsignale

Netflix öffnete seine Bücher und meldete einen kräftigen Anstieg der Nutzerzahlen. An der Börse reagieren Anleger dennoch enttäuscht. Wo liegen gute Nachkaufzonen?

Der Schachzug von Netflix, eine Weitergabe des Passworts zu unterbinden, hat auf den ersten Blick funktioniert. So meldete der Streamingdienst rund sechs Millionen mehr Abonnenten. Allerdings war im Vorfeld von rund 100 Millionen Fremd-Nutzern die Rede, es besteht somit noch viel Luft nach oben. An der Börse gab es hingegen im Vorfeld viele Vorschusslorbeeren mit Kursgewinnen von mehr als 50 Prozent seit Jahresbeginn. Zuletzt zeigte sich aber, dass Anleger nicht mehr bereit sind einen Preisaufschlag von mehr als 30 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage zu zahlen. In den zurückliegenden Jahren wurde die Aktie nur wenige Wochen mit einem noch höheren Aufschlag gehandelt. Häufig folgte eine Rückkehr in den Bereich der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 340 Dollar verläuft und bald die Nachkaufzone um 350/360 USD verstärken sollte. Vorgelagert zeigt der Chart um 400 Dollar einen weiteren potenziellen Wendebereich. Wichtig zu wissen: Im Kerzenchart auf Wochenbasis droht ein Shooting Star und somit ein negatives Umkehrmuster. Auch die Tatsache, dass der MACD zuletzt das höhere Hoch der Aktie nicht mehr bestätigte, spricht für eine Korrektur.

Bei IG lässt sich Netflix rund um die Uhr handeln und mit Turbozertifikaten traden.