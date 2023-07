"Der ehemalige Gründer von TaoBao Open Platform (Alibaba) und jetzige Gründer von Dayou unterzeichnet mit Uttopion einen historischen Vertrag für das Metaverse"

Madrid (ots/PRNewswire) - Herr Sun Ying (Black Feather), der Gründer von DAYOU

Open Platform, hat soeben eine historische Vereinbarung mit dem spanischen

Metaverse Uttopion unterzeichnet. Dies ist die erste derartige Vereinbarung

zwischen China und einem europäischen Metaverse, die es Marken und Kreativen

ermöglicht, ihre eigenen Bereiche in zwei Metaversen gleichzeitig zu haben und

so China und die ganze Welt zu verbinden. Mit dieser Vereinbarung werden sowohl

das chinesische Metaverse DAYOU als auch Uttopion Zugang zu Millionen von

Nutzern haben und mit Marken und allen Arten von interaktiven Inhalten eine

globale Wirkung erzielen.



Hangzhou DAYOU Space Technology Co., Ltd. ist eine führende offene

Metaverse-Plattform. Der CEO von DAYOU ist Black Feather, und das Führungsteam

besteht überwiegend aus ehemaligen Alibaba-Mitarbeitern, die auch an der frühen

Produktentwicklung von Alibaba Taobao beteiligt waren. Heute berichten die

Medien intensiv über DAYOU und es ist eines der bekanntesten

Metaverse-Unternehmen in China. Die Gründer von DAYOU haben soeben eine

Vereinbarung mit dem spanischen Metaverse Uttopion geschlossen und damit eine

bisher bestehende Zugangsbarriere durchbrochen. Mit diesem gemeinsamen Projekt

werden Marken in der Lage sein, über die chinesische Plattform DAYOU und das

spanische Uttopion Zugang zu einem globalen Publikum zu erhalten, das den Westen

und den asiatischen Riesen umfasst.