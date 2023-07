Anlass der Studie: Management Interview

"[.] Wir wollen unsere Position als führendes Unternehmen in der Gesundheitsbranche stärken, indem wir die Patientenorientierung in den Vordergrund stellen, Innovationen fördern und die Digitalisierung vorantreiben."



In diesem Management-Interview ist Livia Foglia, CEO von Health Italia S.p.A., zu Gast. GBC plant, die Research Coverage bei Health Italia S.p.A. aufzunehmen. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Prognosen veröffentlicht, mit einem Umsatzziel von 50 bis 52 Millionen Euro für das Jahr 2026, einem EBITDA von 12 bis 14 Millionen Euro und einer positiven Nettofinanzposition zwischen 15,0 und 16,0 Millionen Euro. Wir haben heute die Gelegenheit, mit Livia Foglia über die Marktpositionierung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens zu sprechen.



GBC AG: Wie würden Sie Ihr Geschäftsmodell für Investoren beschreiben, die nicht mit Ihrem Unternehmen vertraut sind, angesichts der Tatsache, dass Sie Marktführer in Italien sind?



Livia Foglia: Unsere Gruppe ist auf dem Gesundheits- und Pflegemarkt tätig. Wir sind ein integriertes Unternehmen, das eine umfassende Palette von Lösungen anbietet, um die Qualität und Zugänglichkeit von Gesundheits-, Betreuungs- und Sozialdiensten zu verbessern. Alle Aktivitäten sind in verschiedenen Unternehmen und Geschäftsbereichen gebündelt (Promotion and Support Services, Telemedizin und Medical Services), die erhebliche Möglichkeiten für Cross-Selling-Strategien und Synergien bieten.

Über Health Italia, unsere Holdinggesellschaft, fördern wir ergänzende Gesundheitslösungen für Einzelpersonen und Familien, die einen Krankenversicherungsschutz benötigen, sowie für Unternehmen als Zusatzleistungen für ihre Mitarbeiter. Darüber hinaus verwalten wir Sozialleistungen und flexible Leistungspläne für Mitarbeiter von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.



Über unsere Tochtergesellschaften Health Assistance und Health Point erbringen wir Assistance-Leistungen für Personen, die einen Krankenversicherungsplan abgeschlossen haben. Weiterhin bieten wir innovative telemedizinische und traditionelle medizinische Dienstleistungen an.



Zur Unterstützung unseres Geschäfts entwickeln und verbessern wir kontinuierlich unsere eigenen digitalen Plattformen, die uns helfen, unsere Aktivitäten zu steuern und neue Chancen zu nutzen.



Unser Vertriebsmodell ist Multichannel und stützt sich auf verschiedene Kanäle, von denen der wichtigste unser Netzwerk von Promotoren ist, das aus etwa 2.000 Personen besteht, die in ganz Italien tätig sind. Außerdem arbeiten wir mit Bankfilialen zusammen. Health Italia ist das einzige Unternehmen in Italien, das ergänzende Gesundheitslösungen über die Banken vertreibt. Wir arbeiten auch mit anderen externen, unabhängigen Vertriebsnetzen zusammen, die am Verkauf von Gesundheitslösungen interessiert sind.



GBC AG: Das deutsche Gesundheitssystem besteht aus zwei Säulen, der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV). In Italien gibt es jedoch eine zusätzliche Säule, die aus Hilfskassen und Gesundheitsfonds besteht, bei denen es sich um freiwillige Krankenversicherungssysteme handelt. Können Sie Investoren, die mit diesem System nicht vertraut sind, einen kurzen Überblick über dieses System vermitteln?



Livia Foglia: Das italienische Gesundheitssystem besteht aus drei Säulen: Die erste Säule ist das staatliche System, die zweite Säule sind die Fonds und die dritte Säule sind die privaten Versicherungsgesellschaften.

Zu den Fonds gehören Mutual Benefit Companies und Gesundheitsfonds, die das öffentliche Gesundheitssystem ergänzen und unterstützen sollen. Diese Einrichtungen sind nicht gewinnorientiert und die Personen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, sind Mitglieder und keine Kunden. Sie sind im Register der Gesundheitsfonds des Gesundheitsministeriums eingetragen und die Regierung bietet erhebliche Steuervorteile zur Unterstützung der zweiten Säule.



GBC AG: Italien bietet flexible Vergütungspläne an, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, aus einer Vielzahl von Optionen im Rahmen der von ihrem Arbeitgeber angebotenen Gesamtleistungen zu wählen. Inwiefern bietet dieser Bereich interessante Möglichkeiten für Ihr Unternehmen?

Im Cafeteria-Modell erhält der Mitarbeiter, abhängig von seiner Position, eine festgelegte Punktzahl, die er innerhalb des Cafeteria-Systems für verschiedene Leistungen frei nutzen kann. Das Angebot wird vom Unternehmen bestimmt und umfasst direkte Leistungen wie Versicherungen, Rentenpläne, Arbeitgeberdarlehen und zusätzliche Gehaltsleistungen. Darüber hinaus können Sachleistungen wie Kinderbetreuung, geldwerte Vorteile wie Sportprogramme, Firmenwagen, verbesserte Büroausstattung, zusätzlicher Urlaub, Weiterbildungsmöglichkeiten oder besondere Zeitleistungen wie ein Sabbatical enthalten sein. Ein Vorteil dieses Systems besteht darin, dass es dem Arbeitnehmer ermöglicht, die Leistungen individuell an seine persönlichen Bedürfnisse anzupassen.



Hi Welfare ist die Abteilung, die sich speziell mit betrieblichen Sozialleistungen befasst. Über unsere Online-Plattform verwalten wir flexible Sozialleistungsprogramme für Mitarbeiter von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. So können die Mitarbeiter ihren individuellen Sozialplan nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Wir bieten sieben Leistungsarten an:



- Gesundheitsvorsorge

- Unterstützung: häusliche Pflege für behinderte oder ältere Menschen - Freizeit: Kultur, Sport, Reisen

- Zusätzliche Altersversorgung

- Bildung: Schulgeld, Ausbildungskosten vom Kindergarten bis zur Universität

- Einkaufsgutscheine

- Saisonkarten für den öffentlichen Nahverkehr



Darüber hinaus können wir mit Unterstützung von Health Point medizinische Dienstleistungen und Telemedizin direkt am Firmensitz anbieten, indem wir spezielle Räume für Dienstleistungen, Check-ups oder interne Gesundheits-Screening-Kampagnen einrichten. Dies stellt für unser Unternehmen in zweierlei Hinsicht eine große Chance dar.

Defensive Strategie: Indem wir in der Lage sind, die Bedürfnisse unserer Kunden über die Krankenversicherung hinaus zu erfüllen, verhindern wir, dass Wettbewerber als Exklusivanbieter auftreten und uns potenziell Kunden abwerben.



Proaktive Strategie: Wir haben zwei Zugangswege zur Zielgruppe der Unternehmen. Da ein Unternehmen entweder nur an einem

Krankenversicherungsschutz oder an einem umfassenden

Sozialversicherungsplan interessiert ist, können wir die Bedürfnisse der Kunden in beiden Fällen erfüllen. Darüber hinaus können wir, nachdem wir einen Kunden gewonnen haben, eine Cross-Selling-Strategie anwenden, um zusätzliche Dienstleistungen anzubieten.



GBC AG: In welchen Hauptmärkten ist Ihr Unternehmen derzeit tätig und wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung dieser Märkte? Wie wird sich diese Marktdynamik auf Ihr Unternehmen auswirken?



Livia Foglia: Wir sind auf dem Gesundheitsmarkt tätig, auf dem die nationalen Gesundheitsausgaben im Jahr 2020 160 Milliarden Euro erreicht haben. Davon werden 122 Milliarden Euro von der öffentlichen Hand und 38 Milliarden Euro von den Privaten getragen. Von den privaten Ausgaben werden 34 Milliarden Euro von den Bürgern aus eigener Tasche bezahlt und nur 4 Milliarden Euro von Krankenkassen und Versicherungen.



In den letzten Jahren sind die Ausgaben für die vermittelte Gesundheitsversorgung in Italien stetig gestiegen, was auf den Rückgang der staatlichen Intervention und die alternde Bevölkerung zurückzuführen ist. Das Wachstum der zweiten Säule lässt sich anhand der steigenden Anzahl an Gesundheitsfonds nachvollziehen. Die Zahl der Begünstigten und registrierten Gesundheitsfonds ist von rund 7 Millionen im Jahr 2013 auf 14 Millionen im Jahr 2019 gestiegen.



Der Markt für betriebliche Sozialleistungen in Italien ist ebenfalls gewachsen: Die Einführung von Sozialleistungsplänen durch Unternehmen für ihre Mitarbeiter hat sich zwischen 2017 und 2021 verdoppelt. Das durchschnittliche Budget für Sozialleistungen ist ebenfalls gestiegen und hat 2021 die Marke von 1.000 Euro überschreiten.



Darüber hinaus ist seit der Pandemie im Jahr 2020 weltweit ein deutlicher Anstieg der Fernkonsultationen von 0,1 % auf 43,5 % zu verzeichnen. Es wird prognostiziert, dass etwa 40 % der Patienten weiterhin Telemedizin in Anspruch nehmen werden, was eine erhebliche Steigerung gegenüber den 11 % vor der Pandemie darstellt. Im Jahr 2021 wird die Telemedizin 35,5 % der Gesamteinnahmen im Gesundheitswesen ausmachen, was 62,4 Milliarden Dollar entspricht. Für den Zeitraum 2022 bis 2028 prognostizieren Experten eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 36,5 %, so dass 2028 ein Marktwert von 577 Milliarden Dollar erreicht werden könnte.

Diese Daten verdeutlichen die Chancen in diesem Sektor. Das Vorhandensein wachsender Referenzmärkte, wie oben prognostiziert, lässt eine Umsatzsteigerung in allen Geschäftsbereichen unserer Gruppe erwarten.

GBC AG: Wie schafft es Ihr Unternehmen, in einer sich rasant entwickelnden Technologielandschaft neue Trends zu antizipieren und Innovationen zu nutzen, um die Marktführerschaft in Italien zu behaupten?

Livia Foglia: Derzeit werden umfangreiche Investitionen in die Technologie getätigt, um den seit mehreren Jahren laufenden digitalen Wandel weiter voranzutreiben. Die Gruppe investiert insbesondere in neue Software für die wichtigsten Geschäftsbereiche, darunter CRM (Customer Relationship Management), Software für die Verwaltung von Betriebszentren, Analysesoftware für das Backoffice sowie Cloud-Software und -Hardware. Dazu gehört auch die Anbindung an Server großer Anbieter wie Oracle oder Microsoft, um deren Rechenkapazitäten zu nutzen.



Darüber hinaus wird die gesamte lokale Serverinfrastruktur durch Cloud-Server ersetzt, wodurch Datenschutzanforderungen wirksam angegangen und die Cybersicherheit erhöht werden. Eine weitere wichtige Investition ist der Austausch aller bestehenden Firewalls, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.



Aus kommerzieller Sicht werden erhebliche Investitionen getätigt, um die bestehenden Vertriebskanäle mit dem Online-Zugang zu integrieren und den Vertrieb über moderne Online-Verkaufsplattformen zu testen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Präsenz des Unternehmens auf dem Online-Markt zu stärken.



GBC AG: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf Jahren?



Livia Foglia: Das nahe Zukunftsszenario für den Gesundheitssektor, insbesondere im Hinblick auf die komplementäre und/oder ergänzende Gesundheitsversorgung, stellt eine große Herausforderung für die EU dar.

Die Gesundheitslandschaft befindet sich im Wandel, erprobt innovative Geschäftsmodelle und schafft neue Möglichkeiten. Gleichzeitig drängen neue Akteure aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Dienstleistungen und anderen Sektoren auf den riesigen globalen Gesundheitsmarkt, während die Verbraucher zunehmend technologiegestützte Lösungen akzeptieren.

In diesem sich entwickelnden globalen Gesundheitsmarkt macht Health Italia bedeutende Erfolge, indem es den Patienten in den Mittelpunkt stellt, Innovationen fördert und sich die Digitalisierung zu eigen macht. Durch diese Bemühungen wollen wir unsere Position als Branchenführer stärken, indem wir uns an die Anforderungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und deren unterschiedliche Bedürfnisse anpassen. Wir haben uns zu kontinuierlichen Investitionen verpflichtet, die sich auf technologische Innovationen, die Verbesserung unserer Dienstleistungen und die Festigung unserer Kundenbasis konzentrieren.



GBC AG: Vielen Dank für das Interview.



