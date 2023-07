Seite 2 ► Seite 1 von 7

Bonn (ots) - HWWI analysiert Kauf- und Mietpreise in Relation zum regionalenEinkommen. Auf 83 Landkreise und Städte sollten Interessierte einen genauerenBlick werfen. Einkommensanteile für den Kauf steigen deutschlandweit - vor allemin Metropolen.Mieter*innen wie Käufer*innen von Wohnungen müssen jährlich mehr fürs Wohnenausgeben. Wie hoch die Einkommensanteile genau sind, die in einzelnen deutschenRegionen durchschnittlich für die Nettokaltmiete beziehungsweise dieKreditzahlung aufgebracht werden müssen, hat das HamburgischeWeltWirtschaftsInstitut (HWWI) für den Postbank Wohnatlas berechnet.Eingeflossen sind auch regionale Unterschiede bei den Miet- undImmobilienpreisen. Der jeweilige Einkommensanteil wurde auf Basis derdurchschnittlichen regional verfügbaren Haushaltseinkommen für eine70-Quadratmeter-Wohnung berechnet. Für den Fall eines Immobilienkaufs legte dasHWWI eine Kreditaufnahme von 80 Prozent des Preises inklusive Grunderwerbsteuernund zwei Prozent Notargebühren zu einem Zinssatz von 4,6 Prozent und einerAnfangstilgung von 2,1 Prozent zu Grunde. Nebenkosten wie Maklergebühren oderSanierung sind nicht berücksichtigt. Nach dieser Berechnung identifizierten dieExpert*innen 83 Regionen, in denen Käufer*innen 2022 maximal fünf Prozentpunktemehr ihres Haushaltsnettoeinkommens für die Finanzierung ausgeben mussten alsfür die Mietzahlungen.Nach einer Faustformel sollten nicht mehr als 30 Prozent des verfügbarenHaushaltseinkommens fürs Wohnen aufgewendet werden. Da dies auch die gestiegenenWohnnebenkosten einschließt, sollen sich Mieter*innen und Käufer*innen beiNettokaltmiete und Annuitätenzahlungen eher an der 25 Prozent-Linie orientieren.In der Praxis ist es 2022 für Durchschnittshaushalte in vielen deutschenGebieten jedoch schwierig geworden, diese Linie nicht zu überschreiten. Fastjeder zweite deutsche Haushalt lebte 2022 laut Postbank Wohnatlas in einer der144 Regionen, in denen durchschnittlich mehr für die Finanzierung einerEigentumswohnung ausgegeben werden musste. Die andere Hälfte lebt in denverbleibenden 256 Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen der Kauf einer70-Quadratmeterwohnung für einen Durchschnittshaushalt mit weniger als einemViertel des verfügbaren regionalen Haushaltseinkommens finanzierbar gewesenwäre.Gegenüber dem Vorjahr haben sich damit die Kaufmöglichkeiten in vielen Regionendeutlich verschlechtert: Statt aktuell 144 wurden 2021 nur 35 Regionen als teuerfür Durchschnittshaushalte eingeordnet. So lagen vielerorts diePreissteigerungen bei den Immobilien über den regionalen Einkommenszuwächsen.