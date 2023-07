Les utilisateurs de Loftware NiceLabel peuvent désormais concevoir et imprimer des étiquettes à partir d'imprimantes DYMO (FOTO)

Hamburg (ots) - Nous sommes heureux de vous annoncer que les utilisateurs de

Loftware NiceLabel (https://www.loftware.com/products/labeling/nicelabel-cloud)

, disponible sur site et dans le cloud, peuvent désormais concevoir et imprimer

des étiquettes à partir des gammes d'imprimantes DYMO LabelWriter et

LabelManager.



De nombreuses entreprises utilisent actuellement des imprimantes d'étiquettes

DYMO dans les bureaux et d'autres marques d'imprimantes d'étiquettes

industrielles dans les entrepôts, les centres de distribution ou les sites de

production. Désormais, en utilisant NiceLabel pour concevoir, intégrer, gérer et

imprimer des étiquettes, ils peuvent piloter toutes leurs imprimantes

d'étiquettes, de documents et de lignes de production depuis une seule et même

plateforme logicielle.