Gli utenti di Loftware NiceLabel ora possono progettare e stampare etichette con le stampanti DYMO (FOTO)

Hamburg (ots) - Siamo lieti di annunciare che gli utenti di Loftware NiceLabel

(https://www.loftware.com/products/labeling/nicelabel-cloud) , disponibile

on-premise e sul Cloud, possono ora progettare e stampare etichette con la gamma

di stampanti DYMO LabelWriter e LabelManager.



Molte aziende utilizzano attualmente stampanti per etichette DYMO in ufficio e

altre marche di stampanti per etichette industriali in magazzino, nel centro di

distribuzione o presso il sito di produzione. Oggi, utilizzando NiceLabel per

progettare, integrare, gestire e stampare etichette, possono gestire tutte le

stampanti per etichette, documenti e linee di produzione da un'unica piattaforma

software end-to-end.





I modelli di stampante DYMO inclusi in questo sviluppo sono LabelWriter 550Turbo, LabelWriter 5XL, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter 450 Duo,LabelWriter Wireless, LabelManager 280, LabelManager 420P e LabelManager 500TS."Le stampanti DYMO sono onnipresenti", ha dichiarato Paul Vogt, VP PartnerStrategies di Loftware. "Sono su ogni scrivania. Quindi, è importante per inostri clienti poter progettare etichette in NiceLabel e stamparle dalla lorostampante DYMO. E, grazie a questo sviluppo tecnologico, ora è possibile farlofacilmente".Dalla progettazione dell'etichetta alla stampa, NiceLabel offre tutto ilnecessario per gestire il processo di etichettatura, in un unico sistema facileda usare. Progettato per implementazioni rapide presso un unico sito o in piùsedi, è una soluzione ideale per le aziende di medie dimensioni o in crescita.NiceLabel consente agli utenti aziendali di far fronte alle richieste dimodifiche e ai lavori di stampa senza assistenza IT. Ciò riduce i ritardi elibera costose risorse IT da dedicare ad attività a maggiore valore aggiunto."Siamo così lieti che Loftware supporti le stampanti DYMO con NiceLabel", haaggiunto Ingo Thon, Senior Marketing Manager di DYMO. "Molti clienti desideranopoter collegare le stampanti DYMO alla propria rete e stampare etichette dalsistema di etichettatura centrale. Questa collaborazione semplificherà la stampadi etichette per i nostri clienti, consentendo loro di semplificare i processidi etichettatura e migliorare l'efficienza".Il supporto che Loftware ha introdotto per le stampanti DYMO viene adaggiungersi agli oltre 5000 modelli di stampanti di oltre 100 marchi che giàsupportiamo. Scopri di più sul supporto per la gamma di stampanti per etichetteDYMO con NiceLabel qui(https://www.dymo.co.uk/support?cfid=partners-and-solution) .Informazioni su DYMO: https://www.dymo.co.uk/about-us.htmlContatto:Ingo Thon+ 49 40 8555 2555mailto:Ingo.THON@newellco.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/170522/5566170OTS: DYMO Deutschland