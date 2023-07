Loftware NiceLabel-gebruikers kunnen nu labels vanaf DYMO-printers ontwerpen en afdrukken (FOTO)

Hamburg (ots) - We zijn verheugd te kunnen melden dat gebruikers van Loftware

NiceLabel (https://www.loftware.com/products/labeling/nicelabel-cloud) ,

beschikbaar op locatie en in de cloud, nu labels kunnen ontwerpen en afdrukken

met de LabelWriter- en LabelManager-printers van DYMO.



Veel bedrijven gebruiken momenteel DYMO-labelprinters op kantoor, en industriële

labelprinters van andere merken in het magazijn, bij het distributiecentrum of

op productielocaties. Ze kunnen nu NiceLabel gebruiken voor het ontwerpen,

integreren, beheren en afdrukken van labels, zodat ze al hun label-, document-

en productielijnprinters aansturen vanuit één end-to-end softwareplatform.





De volgende DYMO-printermodellen zijn hiervoor geschikt: LabelWriter 550 Turbo,LabelWriter 5XL, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter 450 Duo, LabelWriterWireless, LabelManager 280, LabelManager 420P en LabelManager 500TS."DYMO-printers zijn overal", zegt Paul Vogt, VP Partner Strategies bij Loftware."Ze staan op elk bureau. Het is dus belangrijk voor onze klanten dat ze labelsin NiceLabel kunnen ontwerpen om ze daarna af te drukken op hun DYMO-printer. Enmet deze technologische ontwikkeling is dat heel gemakkelijk geworden."Van labelontwerp tot afdrukken, NiceLabel biedt alles wat u nodig hebt om uwlabelproces in één gebruiksvriendelijk systeem te beheren. Deze oplossing kansnel op één of meerdere locaties worden ingevoerd en is dus een ideaal voormiddelgrote of groeiende bedrijven. Dankzij NiceLabel kunnen zakelijkegebruikers snel reageren op wijzigingsverzoeken en afdruktaken zonder hulp vanIT. Dit zorgt voor minder vertragingen en kostbare IT-resources kunnen nu voorbelangrijkere taken worden gebruikt."We zijn erg blij dat Loftware DYMO-printers ondersteunt onder de naamNiceLabel," voegt Ingo Thon, Senior Marketing Manager bij DYMO, toe. "Veelklanten willen DYMO-printers kunnen aansluiten op hun netwerk en labelsafdrukken vanuit hun centrale labelsysteem. Deze samenwerking zal het printenvan labels voor onze klanten vereenvoudigen, waardoor ze hun labelprocessenkunnen stroomlijnen en de efficiëntie kunnen verbeteren."De ondersteuning die Loftware voor DYMO-printers heeft toegevoegd komt bovenopde ruim 5000 printermodellen van meer dan 100 printermerken die we alondersteunen. Lees meer over de ondersteuning voor DYMO-labelprinters metNiceLabel hier (https://www.dymo.co.uk/support?cfid=partners-and-solution) .Over DYMO: https://www.dymo.co.uk/about-us.htmlContact:Ingo Thon+ 49 40 8555 2555mailto:Ingo.THON@newellco.comExtra content: http://presseportal.de/pm/170522/5566173OTS: DYMO Deutschland