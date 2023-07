Referentenentwurf zur Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung

Berlin (ots) - Der Mittelstand BVMW. e.V. begrüßt die internationale Initiativezur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationaleGroßkonzerne. "Durch legale Steuerschlupflöcher für internationale Großkonzerneentgehen dem Fiskus Milliardenbeträge. Diese müssen dazu verwendet werden, umdie insgesamt zu hohe Steuerbelastung für die mittelständisch geprägte deutscheWirtschaft zu senken", so Christoph Ahlhaus, Vorsitzender derBundesgeschäftsführung des BVMW. "Steuerliche Wettbewerbsnachteile zu Lastenmittelständischer Unternehmen seien konsequent zu beseitigen. Im Sinne derSteuergerechtigkeit müssen auch international tätige Konzerne einen angemessenenAnteil zum Steueraufkommen in Deutschland beitragen" , so Ahlhaus weiter.Neben der Mindestbesteuerungsproblematik sollten weitere Initiativen zurVerbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschenSteuersystems ergriffen werden. "Unternehmen in Deutschland sind iminternationalen Vergleich mit rund 30 Prozent Unternehmenssteuer starkbenachteiligt. Gerade für mittelständische Unternehmen, die an den Standortgebunden sind und nicht wie Konzerne Produktion nach Belieben weltweit verlagernkönnen, hat die Steuerlast inzwischen existenzgefährdende Ausmaße angenommen",sagt der BVMW. Laut Verband sollte die Bundesregierung daher unbedingt dieUnternehmensbesteuerung auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau senken,die Steuerbürokratie reduzieren und ergänzend steuerliche Investitionsanreizeimplementieren.Durch die OECD-Vereinbarung vom 8. Oktober 2021 und die am 15. Dezember 2022verabschiedete EU-Richtlinie 2022/2523 zur globalen Mindestbesteuerung habensich die beteiligten Nationen dazu verpflichtet, Unternehmensgewinne mitmindestens 15 Prozent zu besteuern. Bis zum 31. Dezember 2023 muss dieEU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Das Bundesministerium derFinanzen hat am 10. Juli 2023 einen Referentenentwurf dazu veröffentlicht. Zielist es, die Steuergerechtigkeit zu erhöhen und gleichzeitig legaleSteuervermeidungsstrategien großer multinationaler Unternehmensgruppeneinzudämmen.Pressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5566207OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.