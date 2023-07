Hauck Aufhäuser Lampe forciert Wealth Management für die nächste Generation

Frankfurt am Main/München (ots) -



- Ausbau des Bereichs "Next Gen" im Wealth Management für

Unternehmensnachfolger, erfolgreiche Gründer und Young Leader

- Privatbankhaus holt mit Sophia Schelo zum 1. Oktober 2023 ausgewiesene

Expertin für Themen der Nachfolgegenerationen



Wealth Management der nächsten Generation bei Hauck Aufhäuser Lampe: Das

Privatbankhaus baut sein Leistungsspektrum für die Wealth Management-Kunden der

"Next Generation" konsequent aus. In diesem Kontext wird Sophia Schelo (33) mit

Wirkung zum 1. Oktober 2023 als Expertin für die "Next Gen" starten.