BWA-Chef Harald Müller appelliert an die Firmen "Potenziale der Mitarbeitenden besser nutzen"

Bonn (ots) - Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA): Die Wirtschaft verschenkt

ungewollt ein enormes Maß an Produktivität, weil sie ihre Beschäftigten nicht

gezielt aus- und weiterbildet.



"Viele Unternehmen kennen die Potenziale ihrer Belegschaft kaum und können sie

deshalb auch nicht für sich nutzen", hat Harald Müller, Geschäftsführer der

Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), bei zahlreichen Projekten festgestellt. Die

Wirtschaft verschenke damit ungewollt ein "enormes Maß an Produktivität". Er

verweist auf eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung (IAB), der zufolge durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen rund

sechs Millionen Beschäftigte in Deutschland in die Lage versetzt werden könnten,

einen höher qualifizierten Arbeitsplatz auszufüllen und damit den

Fachkräftemangel in ihren Betrieben abzumildern. Harald Müller sagt: "Statt über

fehlende Arbeitskräfte zu lamentieren, sollten die Unternehmen alles

daransetzen, die in ihren eigenen Büros und Fabriken schlummernden Talente zu

entdecken und gezielt zu fördern."