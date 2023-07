Plansecur begrüßt Vorstoß der Bundesregierung bei privater Altersvorsorge

Kassel (ots) - Heiko Hauser: "Der Schritt kommt spät, aber besser spät als nie.

Allerdings sollte niemand auf die neue Gesetzeslage warten, sondern heute schon

für sich handeln."



"Die vom Bundesfinanzministerium vorgeschlagenen Eckpunkte einer Reform der

privaten Altersvorsorge ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagt Heiko

Hauser, Geschäftsführer der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe Plansecur.

Er lobt: "Damit stellt sich die Bundesregierung endlich den Herausforderungen

des demografischen Wandels auf einem Gebiet, das für Millionen von Menschen von

höchster Bedeutung ist. Der Schritt kommt spät, aber besser spät als nie."





Plansecur hatte erst in diesem Frühjahr aufgrund einer aktuellenStatista-Prognose dazu geraten, die persönliche Altersvorsorge der weiterhinsteigenden Lebenserwartung anzupassen, um vor Altersarmut geschützt zu sein.Laut Prognose erhöht sich die Lebenserwartung in den nächsten 50 Jahren umweitere fünf Jahre. Demnach soll sie im Jahr 2070 durchschnittlich bei 88,2Jahren (Frauen) bzw. 84,6 Jahren (Männer) liegenDer Lebensstandard im Alter ist ohne ergänzende private Altersvorsorge nicht zuhaltenDerzeit Erwerbstätige sollten allerdings nicht auf Ergebnisse aus dem jüngstenVorstoß des Bundesfinanzministeriums warten, rät Plansecur. "Wer heute imBerufsleben steht, sollte so früh wie möglich im Leben beginnen, privatvorzusorgen", mahnt Volker Britt, Leiter Finanzplanung & Produktmanagement beiPlansecur. Er begründet: "Der größte Hebel beim Sparen ist der Zeitfaktor." Alsfür viele Menschen bestes Mittel gegen Altersarmut hat sich nach Einschätzungdes Finanzexperten eine private Rentenversicherung mit Fondsbeimischungen undeinem Aktienfondssparplan erwiesen. In beiden Fällen legt man jeden Monat einenfesten Betrag an, der in die Versicherung bzw. den Fonds einfließt.Volker Britt erklärt die Hintergründe: "Genau diese Finanzprodukte, die diebeste Ergänzung zur staatlichen Rente darstellen, hat die Politik bislangignoriert. Sie wurden den sogenannten Kapitalanlageprodukten in der drittenSchicht zugeordnet und in der Ansparphase nicht gefördert, weder durchSteuerabzüge noch durch staatliche Zulage. Die Begründung lautete stets, dassdiese Finanzprodukte die eingezahlten Beträge nicht zu 100 Prozent garantierenund teilweise auch keine Verrentung vorgesehen sei. Jetzt scheint der Staatendlich zur Einsicht zu kommen und zu verstehen, dass etwas geringere Garantienund dafür höhere Renditen Hand in Hand gehen."Dynamisierung entscheidet über ErfolgEntscheidend für den Erfolg der auf Jahrzehnte angelegten Rentenreform ist nachEinschätzung des Finanzexperten die Dynamisierung bei der staatlichen Förderung.