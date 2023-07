Homeoffice in 2023 Das bieten deutsche Unternehmen / Randstad-ifo-Studie zu Remote-Arbeit (FOTO)

Eschborn (ots) - Flexible Arbeitsmodelle bleiben ein wichtiger Faktor im Kampf

um Fachkräfte. Welche Unternehmen bieten aktuell Homeoffice an - und wie viel?

Das verrät die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung. (https://www.randstad.de/hr

-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/)



Nach Ende der Homeoffice-Pflicht 2021 entbrannte erneut die Debatte: Sollen

jetzt wieder alle ins Büro? Während einige Unternehmen ihre Arbeitsmodelle

dauerhaft umgestellt haben, pochen andere mittlerweile wieder verstärkt auf

Präsenz. Die aktuelle Randstad-ifo-Personalleiterbefragung zeigt: Derzeit bieten

sechs von zehn Unternehmen (61%) Homeoffice für ihre Mitarbeitenden in Bürojobs

oder vergleichbaren Tätigkeiten an - und damit ungefähr so viele wie im Vorjahr

(62%).