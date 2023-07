STORMZY BRINGT DIE BÜHNE BEI INNOVATIVEM DIGITALKONZERT VON ROCKSTAR ENERGY DRINK® ZUM BEBEN

Dublin (ots/PRNewswire) -



- Musikfans konnten am Freitag auf Spotify miterleben, wie Stormzy beim - bis

zum 4. August 2023 zum Streamen verfügbaren - In-App-Konzert "Press Play" von

Rockstar Energy fünf virtuelle Welten zum Leben erweckte.

- Außerdem können sich die Fans auf eine von Chris Fonseca choreographierte

energievolle Verdolmetschung des Konzerts in britischer Gebärdensprache (BSL)

freuen.



Rockstar Energy Drink® hat die Musiklandschaft mit einem einzigartigen digitalen

Konzerterlebnis mit Superstar Stormzy revolutioniert. Bei der spektakulären

Performance hatten Zuschauer die Möglichkeit, durch innovative Technologie in

immersive Welten einzutauchen. Die neue "Press Play"-Markenplattform von

Rockstar, die Fans den nötigen Energiekick für den Übergang von der Arbeit zum

Vergnügen geben soll, eröffnete den Zuschauern fünf dynamische virtuelle Räume.

In Frankreich, Polen und Deutschland brachten die lokalen Künstler Ronisia,

Tribbs & Smolasty und Azet die Bühne zum Leuchten.





Das Rockstar "Press Play"-Konzert, das auf Spotify seine Premiere feierte,begeisterte Fans auf der ganzen Welt mit energiegeladenen Darbietungen einigerHits von Stormzys aktuellem Album, darunter "Hide & Seek" und "This is What IMean" , sowie der Chartstürmer "Big for Your Boots", "Crown" und derRekordsingle "Vossi Bop" . Bei dem digitalen In-App-Konzerterlebnis konnten dieZuschauer neben der Live-Performance auf der Hauptbühne in vier weitere Welteneintauchen. In der "City Nights" -Welt wurde Stormzys dynamische Performance voreiner faszinierenden, neonbeleuchteten Nachtkulisse in Szene gesetzt, die eineelektrisierende Atmosphäre verbreitete. In der " Gaming "-Welt, die von StormzysGaming-Begeisterung inspiriert wurde, tauchten die Fans in Szenen ein, die anbeliebte Action-Adventure-Spiele erinnerten. In der "Abstract" -Welt war einemarkante Silhouette von Stormzy vor lebhaften, farbenreichen Hintergründen zusehen - eine leuchtende Farbkulisse, die begeisternde Energie ausstrahlte. Inder "Explore" -Welt konnten Zuschauer den Weltstar in beeindruckendenübernatürlichen Landschaften erleben.Der international gefeierte Künstler und Rockstar "Press Play"-Headliner Stormzysagt: "Es war ein unglaubliches Erlebnis für mich, mit Rockstarzusammenzuarbeiten und diese Performance zum Leben zu erwecken. VomMotion-Capture-Anzug bis zu meinem Avatar in fünf unterschiedlichen Welten -dieses Projekt hat von Anfang an alle Grenzen gesprengt. Ich hoffe, dass es beimeinen Fans dieselbe Energie und Begeisterung auslöst wie bei mir."Dieses bahnbrechende digitale Konzerterlebnis ist die perfekte Verkörperung von