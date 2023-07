Internet Society Foundation kündigt neue Finanzierungsrunde zur Förderung der Widerstandsfähigkeit des Internets an

RESTON, Va., 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Internet Society Foundation hat eine neue Runde von Zuschüssen im Rahmen ihres Resiliency-Programms eingeleitet, das Gemeinden dabei helfen soll, angesichts widriger Ereignisse besser vorbereitet zu sein und die Stabilität des Internetzugangs zu verbessern. Mit diesen Mitteln werden Projekte unterstützt, die die Widerstandsfähigkeit von Netzen in Gemeinden erhöhen, die anfällig für Natur- und Klimakatastrophen sind, um sicherzustellen, dass diese Gemeinden sich auf die Auswirkungen einer Katastrophe auf die Internetverbindung vorbereiten und diese überstehen können.







„Die Internetverbindung wird im Katastrophenfall zu einem lebenswichtigen Instrument, sowohl für die Menschen in Not als auch für diejenigen, die auf den Notfall reagieren", so Sarah Armstrong, Executive Director der Internet Society Foundation. „Diese Zuschüsse werden die Gemeinden dabei unterstützen, die Internetverbindung im Bedarfsfall wiederherzustellen, sich besser vorzubereiten und die Kapazitäten und die Widerstandsfähigkeit zur Bewältigung künftiger Notfälle aufzubauen."