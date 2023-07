Sabrina Nennemann Warum das richtige Mindset entscheidend für den Erfolg als Unternehmerin ist (FOTO)

Berlin (ots) - Sabrina Nennemann und Fabian Durek sind die Gründer und

Geschäftsführer der SHRS Consulting GmbH und Experten im Door-to-Door-Vertrieb.

Als diese unterstützen Sie Haustürverkäufer mit gezielten Coachings dabei, ihr

Business zu stärken, wertvolle Verkaufsskills zu erlernen und so ihre Umsätze zu

steigern. Warum dabei besonders das Mindset eine entscheidende Rolle spielt,

erfahren Sie im Folgenden.



Zahlreiche Menschen sehnen sich nach einer Beschäftigung, die sie flexibel

ausüben können und bei der am Ende des Monats auch das Geld auf dem Konto

stimmt. Immer beliebter wird dabei auch der Vertrieb im Door-to-Door-Bereich.

Schließlich ergeben sich hier große Chancen, wenn man weiß, wie es geht. Doch

besonders Frauen tun sich immer noch schwer damit, in der Branche Fuß zu fassen.

"Viele von ihnen trauen sich den Erfolg einfach nicht zu", erklärt Sabrina

Nennemann von der SHRS Consulting GmbH. "Um selbstgesteckte Ziele zu

verwirklichen, ist es jedoch wichtig, eine Vorstellung vom Erfolg zu haben und

an die eigenen Überzeugungen zu glauben. Schließlich gilt: Wer glaubt, etwas zu

können, hat genauso recht, wie jemand, der glaubt, etwas nicht zu können. Der

Schlüssel liegt hier im richtigen Mindset."