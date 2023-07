Seite 2 ► Seite 1 von 2

Freiburg im Breisgau (ots) - Gemeinsam mit seinem Team der Lang Consulting GmbHhat es sich Geschäftsführer Sven Lang zur Aufgabe gemacht, Onlineshop-Betreibernzu mehr Sichtbarkeit und damit mehr Erfolg zu verhelfen. Bei ihrem Angebot legenSie großen Wert auf die Schaffung und Umsetzung einer einzigartigenErfolgsstrategie, um den jeweiligen Shop ganzheitlich zu optimieren. ImAnschluss sorgen eine spezifische Marketingkampagne und der Einsatz von KIdafür, langfristig einen stetigen Kundenstrom und steigende Umsätzesicherzustellen. Wie KI im E-Commerce wirklich unterstützen kann, erfahren Sieim Folgenden.Die Eröffnung eines eigenen Onlineshops ist heute mit zahlreichen Hürdenverbunden: Schließlich wächst die Branche stetig weiter, was einen hartenWettbewerb hervorruft. Shopbetreiber stehen damit mehr und mehr vor derHerausforderung, sich von ihren Konkurrenten abzuheben. "Wer im allgegenwärtigenKonkurrenzkampf unter den E-Commerce-Anbietern nicht mit einem besonderscleveren Konzept, einer ausgesprochen kundenfreundlichen Benutzererfahrung undeinem ausgefeilten Marketingkonzept auffallen kann, gerät schnell insHintertreffen", bestätigt auch Sven Lang, Geschäftsführer der Lang ConsultingGmbH. "So scheitern viele Betreiber trotz qualitativ hochwertiger Produkte oftdaran, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen, auf hohem Niveau zu halten undbeständig neue Kunden zu gewinnen.""Doch es gibt einige erfolgreiche Strategien, mit denen vor allem dieBranchenriesen ihren eigenen Erfolg sicherstellen", so Sven Lang weiter. AlsGeschäftsführer der Lang Consulting GmbH und E-Commerce-Experte unterstützt ergezielt kleine und mittelgroße Onlineshops dabei, sich erfolgreich am Markt zupositionieren. Dabei setzt er gezielte Maßnahmen ein, um die Prozesseindividuell weiterzuentwickeln. Neben der Erstellung eines maßgeschneidertenOnline-Auftritts und einer individuellen Marketingstrategie zählt hierzu auchder Einsatz von künstlicher Intelligenz, kurz KI, um die positive Erfahrung derNutzer und letztlich die Kundenbindung zu maximieren. Mithilfe vonSuchmaschinenoptimierung und bezahlten Werbestrategien in den sozialen Mediensorgen sie außerdem für steigende Sichtbarkeit bei potenziellen Neukunden. Inwelchen Bereichen der Einsatz von KI Onlineshop-Betreiber wirklich unterstützenkann, hat Sven Lang im Folgenden zusammengefasst.Kundenkommunikation und automatisierte WerbeangeboteDer zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz hat besonders beiProgrammierern, Journalisten und Lehrern hohe Wellen geschlagen, doch auch imE-Commerce-Bereich deuten sich tiefgreifende Veränderungen an. So bietet KI