Ölpreise steigen weiter: Angebotseinschränkungen und schwache Konjunkturdaten befeuern Preisanstieg

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 82,44 US-Dollar kostete, 1,37 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,60 Dollar auf 78,68 Dollar. In den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise deutlich gestiegen, hauptsächlich aufgrund von Angebotseinschränkungen durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Viele Fachleute gehen davon aus, dass es in der zweiten Jahreshälfte ein unzureichendes Rohölangebot geben wird. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone haben die Ölpreise nicht belastet, da die schwache Konjunkturentwicklung die Erwartung schürt, dass die Leitzinserhöhungen bald ein Ende finden könnten, was tendenziell die Ölpreise stützen würde.Am Dienstag haben sich die Ölpreise in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände gehalten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 82,99 US-Dollar, 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 79,01 Dollar. Die Erdölpreise erhielten Auftrieb durch Ankündigungen der politischen Führung Chinas, die darauf abzielen, die private Nachfrage zu stärken. Der schwache Konjunkturverlauf in China gilt als ein entscheidender Grund für die verhaltene Entwicklung der Rohölpreise in diesem Jahr. Ein weiterer Grund für die trübe Stimmung sind die kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation. Die Entscheidungen der Zentralbanken der USA, des Euroraums und Japans über ihren Kurs werden mit Spannung erwartet.Im Iran wurden am Sonntag vier Polizisten von unbekannten Angreifern getötet. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Sistan und Belutschistan an der Grenze zu Pakistan und Afghanistan. Die staatlichen Medien bezeichneten den Vorfall als Terrorangriff, während Details zunächst nicht bekannt waren. Vor zwei Wochen hatten vier Männer in derselben Provinz ein Polizeirevier angegriffen und zwei Polizisten getötet. Die Rebellengruppe "Dschaisch al-Adl" wurde dafür verantwortlich gemacht. In der Provinzhauptstadt Sahedan demonstrieren Bewohner seit Monaten jeden Freitag gegen die islamische Staatsführung. Die Provinz ist ein Brennpunkt für Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Schmugglerbanden.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 82,40USD gehandelt.