Indexänderung beim Nasdaq 100: Gewichtung der "Big 7" wird reduziert - Auswirkungen auf Fonds und ETFs begrenzt

In der vergangenen Woche verzeichnete der Nasdaq 100 einen Rückgang, während andere US-Indizes zulegen konnten. Ein möglicher Grund dafür könnte eine Indexänderung sein, die gestern in Kraft trat. Der Anstieg des Nasdaq 100 ist vor allem auf die Rally der "Big 7" zurückzuführen, den sieben größten Aktien des Index. Diese Aktien machen mittlerweile rund 55% des Indexgewichts aus. Eine hohe Konzentration des Indexgewichts auf wenige Aktien ist im Nasdaq 100 seit der Finanzkrise eher die Regel als die Ausnahme. Dies stellt jedoch ein Problem für Fonds dar, die den Nasdaq 100 als Benchmark nehmen, da sie bestimmte Diversifizierungsregeln einhalten müssen. Um Konflikte mit der Börsenaufsicht zu vermeiden, hat die Nasdaq eine "special rebalance rule" eingeführt, die eine Reduzierung der Gewichtung der größten Aktien ermöglicht, sobald ihr Gewicht mehr als 48% des Indexgewichts beträgt. Dieses Rebalancing findet normalerweise quartalsweise statt, kann aber auch außerplanmäßig erfolgen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine solche Indexänderung vorgenommen wird, aber es ist das erste Mal, dass eine ganze Reihe von Aktien betroffen ist. Die genauen Änderungen sind noch nicht bekannt, aber es wird erwartet, dass das Gewicht der "Big 7" um rund 24% reduziert wird. Im Gegenzug werden andere, kleinere Aktien im Nasdaq 100 an Gewicht gewinnen. Die Auswirkungen auf die Aktien und die entsprechenden Fonds und ETFs werden voraussichtlich begrenzt sein. In der Vergangenheit haben ähnliche Indexänderungen keine signifikanten Auswirkungen auf den Kursverlauf des Nasdaq 100 gezeigt. Daher wird erwartet, dass das aktuelle Rebalancing ein typisches Non-Event sein wird.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 16.209PKT gehandelt.