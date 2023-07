Bayer senkt Jahresziele: Chemiekonzern reiht sich in den Abwärtstrend ein - Aktie vor deutlichen Kursverlusten?

Der Bayer-Konzern hat seine Jahresziele gesenkt und reiht sich damit in den Trend der Chemiekonzerne ein, die in den letzten Tagen und Wochen ihre Prognosen nach unten korrigiert haben. Der Preisverfall und geringere Volumina aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen von glyphosatbasierten Produkten sowie schlechte Witterungsbedingungen haben den Druck erhöht. Das Management erwartet nun einen Umsatz von 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro statt der bisherigen Prognose von 51 bis 52 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 11,3 und 11,8 Milliarden Euro erwartet, statt der bisherigen Prognose von 12,5 bis 13 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 6,20 bis 6,40 Euro erwartet, statt 7,20 bis 7,40 Euro. Zudem wird es dieses Jahr voraussichtlich keine freien Barmittelzuflüsse geben. Der Konzern nimmt eine Abschreibung auf sein Glyphosatgeschäft in Höhe von 2,5 Milliarden Euro vor, was zu einem Verlust von 2 Milliarden Euro im zweiten Quartal führen wird. Die endgültigen Zahlen werden am 8. August bekannt gegeben.Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für Bayer nach der Gewinnwarnung auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürften um fünf bis sieben Prozent sinken, während die Marktschätzungen für den Kerngewinn je Aktie um acht bis zehn Prozent nach unten korrigiert werden könnten. Die Analysten rechnen mit deutlichen Kursverlusten der Bayer-Aktie.Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einstufung für Bayer nach den Quartalseckdaten und der Gewinnwarnung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Konzerns lagen unter den Konsensschätzungen, während die gesenkten Jahresziele eine negative Überraschung darstellen. Die Analysten halten jedoch eine Revision der Ziele für möglich.Es wird darauf hingewiesen, dass der Fall Monsanto/Bayer vor der US-Justiz hängt und dass dies für das Unternehmen noch große Risiken birgt. Es wird auf die Doku "Der Kampf um Airbus" verwiesen, die einen Einblick in die Arbeitsweise der US-Justiz gibt und zeigt, wie sie versucht, EU-Unternehmen zu schwächen und US-Unternehmen zu stärken. Die Aktie von Bayer könnte daher in eine ähnliche Richtung gehen. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Aktie kurzfristig wieder steigen könnte.Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Situation für Bayer entwickeln wird. Die gesenkten Jahresziele und die Risiken vor der US-Justiz könnten weiterhin Druck auf die Aktie ausüben.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 52,02EUR gehandelt.