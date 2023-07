Medienberichte: Marcel Sabitzer vor Wechsel zum BVB - Dortmund sucht Ersatz für Bellingham!

Ein möglicher Wechsel von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund rückt laut Medienberichten näher. Der österreichische Nationalspieler soll dem Vizemeister bereits zugesagt haben, obwohl noch Verhandlungen laufen. Sabitzer, der 2021 von RB Leipzig zum FC Bayern kam und zuletzt an Manchester United ausgeliehen war, besitzt noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings spielt er in den sportlichen Planungen für die neue Saison keine Rolle mehr und hat mit Konrad Laimer einen weiteren Konkurrenten bekommen. Dortmund sucht nach einem Ersatz für Jude Bellingham, der zu Real Madrid gewechselt ist. Als Ablöse für Sabitzer sind 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch. Es liegen auch Angebote aus England und Italien vor.Borussia Dortmund ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen und interessiert sich laut Medienberichten für Marcel Sabitzer vom FC Bayern München. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wollte dies jedoch weder bestätigen noch dementieren. Es wird berichtet, dass Dortmund versucht, Sabitzer zu einem Wechsel innerhalb der Bundesliga zu überzeugen. Die Ablösesumme soll bei 15 Millionen Euro liegen. Sabitzer hat durch die Verpflichtung von Konrad Laimer im Mittelfeld beim FC Bayern München zusätzliche Konkurrenz bekommen. Zuletzt gab es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Leon Goretzka von den Bayern zum BVB. Dortmund hat bisher nur Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach und Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg als Neuzugänge präsentiert, strebt aber weitere Transfers an.Sebastian Kehl betonte, dass Dortmund sich Gedanken darüber macht, wie man sich weiter verbessern kann, aber nichts überstürzen möchte. Das Transferfenster ist noch lange geöffnet, daher bittet er um Geduld. RB Leipzig hat in der vergangenen Saison den Trainer entlassen, in der Champions League gegen Manchester City verloren und bis zum letzten Spieltag um die erneute Qualifikation für die Champions League gezittert. Die Transfers von RB Leipzig wurden kritisiert, da hohe Schulden gemacht wurden. Dortmund hingegen hat bisher noch keine großen Transfers getätigt, strebt aber weitere Verstärkungen an. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob Dortmund den Wechsel von Marcel Sabitzer realisieren kann.

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 4,265EUR gehandelt.