UBS stuft Tesla-Aktie herab, aber erhöht Kursziel - Analysten sehen Nachfrage bereits eingepreist

Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einschätzung zu Tesla geändert und die Aktie von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Das Kursziel wurde jedoch von 220 auf 270 US-Dollar angehoben. Analyst Patrick Hummel erklärte, dass die zuletzt starke Kursentwicklung bereits den jüngsten Nachfrageanstieg des Elektroautobauers vollständig eingepreist habe. In seiner Studie begründete er das neue Anlagevotum und das erhöhte Kursziel mit einem aktualisierten Bewertungsmodell, das ein höheres Volumenwachstum nach 2025 berücksichtigt.Der Tech-Milliardär Elon Musk hat die Umbenennung von Twitter zu X angekündigt und seine weitreichenden Pläne für die Plattform erklärt. In den kommenden Monaten sollen unter anderem die Möglichkeit zur Abwicklung von Finanzgeschäften und umfassende Kommunikationsmöglichkeiten hinzugefügt werden. Musk betonte, dass es sich nicht um eine bloße Umbenennung handele, sondern dass er auf Basis von Twitter eine "App für alles" mit dem Namen X aufbauen wolle. Bisher gibt es jedoch nur wenige konkrete Schritte in diese Richtung. Musk hatte Twitter im Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Die Werbeeinnahmen sind jedoch seitdem gesunken.Ein Nutzer äußerte Kritik an Teslas Autopilot-Funktion und verwies auf ein Gutachten der Bundesanstalt für Straßenwesen, das zu dem Schluss kam, dass der Autopilot nicht den Vorschriften entspricht. Das Gutachten wurde jedoch sieben Jahre lang unter Verschluss gehalten. Ein anderer Nutzer verteidigte Tesla und betonte, dass technische Probleme grundsätzlich lösbar seien und dass innovative Technologien am Anfang manchmal stottern könnten. Er verglich Tesla mit anderen Automobilherstellern und betonte, dass diese glücklich sein könnten, wenn sie auf dem Stand von Tesla wären.Ein weiterer Nutzer äußerte seine Meinung zu Tesla und VW und bezeichnete den Autopilot von Tesla als unbrauchbar. Er lobte hingegen den Travelassist von VW und betonte, dass dieser um Welten besser sei. Ein anderer Nutzer stimmte dem zu und betonte, dass sein VW technisch dem Tesla überlegen sei. Ein weiterer Nutzer äußerte sich kritisch zu den Kommentaren der Tesla-Bären und betonte, dass die Bewertung von Tesla nicht nur vom autonomen Fahren abhänge, sondern auch von der anstehenden Umwälzung des Automarktes hin zum Elektroantrieb. Er zitierte den Mercedes-Chef, der vor den Gefahren warnte, wenn Automobilhersteller keine konkurrenzfähigen Elektrofahrzeuge anbieten können.Es ist ersichtlich, dass die Meinungen zu Tesla und seinen Produkten stark auseinandergehen. Während einige Nutzer die Autopilot-Funktion kritisieren und auf technische Probleme hinweisen, verteidigen andere Nutzer das Unternehmen und betonen die Bedeutung der Elektromobilität für die Zukunft des Automobilmarktes.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 247,0EUR gehandelt.