Credit Suisse: UBS-Übernahme führt zu massivem Stellenabbau und Strafen in Millionenhöhe

Die Credit Suisse (CS) muss nach ihrer Übernahme durch die UBS konkrete Spar- und Abbaupläne für die fusionierte Großbank vorlegen. Laut der "SonntagsZeitung" sollen in der neuen gemeinsamen Abteilung 30 Prozent der Angestellten eingespart werden. Die UBS hat bisher ihre Abbaupläne nicht konkretisiert, aber verschiedene Medien spekulieren, dass weltweit rund 30.000 bis 35.000 Stellen abgebaut werden könnten. Die beiden Großbanken hatten Ende 2022 zusammen über 120.000 Mitarbeiter, aber es ist anzunehmen, dass bereits Tausende von Angestellten das Institut verlassen haben.Neben dem Arbeitskräfteabbau plant die fusionierte Großbank auch Einsparungen bei direkten Kosten wie Spesen, Reisen, Software-Lizenzen und Beraterhonoraren. Die Führungskräfte müssen hier Einsparungen von 10 bis 20 Prozent vorweisen.In Bezug auf die Immobilien der neuen Großbank soll der Uetlihof in Zürich geleert werden. Die CS-Mitarbeiter aus der Investmentbank und dem Firmenkundengeschäft sollen größtenteils in ein UBS-Gebäude in Opfikon verlegt werden. Die UBS versucht nun, die Stadt Zürich zu überreden, das Gebäude zu kaufen, da andernfalls Kosten von einer halben Milliarde Franken anfallen könnten.Die UBS zahlt mehr als 380 Millionen Dollar an Strafen in den USA und Großbritannien für Verfehlungen im Risikomanagement bei Geschäften mit dem zusammengebrochenen Hedgefonds Archegos. Die Federal Reserve verhängte eine Strafe von 268,5 Millionen Dollar, während die Prudential Regulation Authority in Großbritannien eine Rekordstrafe von 87 Millionen Pfund verhängte. Die Credit Suisse wurde von der Federal Reserve für einen Mangel an angemessenen Risikomanagement-Modellen und erfahrenen Mitarbeitern kritisiert. Die britische Aufsicht bemängelte, dass die Credit Suisse nicht genug aus früheren Fällen gelernt und bereits angesprochene Mängel nicht behoben habe. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma ordnete Korrekturmaßnahmen an und eröffnete ein Verfahren gegen eine ehemalige Führungsperson der Credit Suisse.Das Archegos-Debakel war einer der Gründe, warum die Credit Suisse in Schwierigkeiten geriet und schließlich von der UBS übernommen wurde. Die Großbankenfusion wurde im Juni abgeschlossen.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 19,67EUR gehandelt.