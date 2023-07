Basler AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen: Umsatzrückgang um 11% und Restrukturierungsprogramm geplant

Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, hat ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Der Umsatz betrug 116,1 Mio. Euro, was einem Rückgang von 11% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 0,2 Mio. Euro, im Vorjahr waren es noch 14,8 Mio. Euro. Die Vorsteuerrendite betrug 0,2%, im Vorjahr waren es 11,3%. Der Auftragseingang sank von 147,9 Mio. Euro im Vorjahr auf 94,0 Mio. Euro, was einem Rückgang von 36% entspricht. Das Unternehmen rechnet aufgrund der anhaltenden Marktschwäche nicht mehr mit einer Erholung der Nachfrage vor Anfang 2024. Daher hat der Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen, ein Restrukturierungsprogramm durchzuführen, das den Abbau von rund 200 Vollstellen vorsieht. Zudem wird die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 deutlich angepasst. Statt der bisher erwarteten Umsätze zwischen 235 und 265 Mio. Euro wird nun ein Umsatzkorridor zwischen 200 und 215 Mio. Euro prognostiziert. Das Unternehmen erwartet einen Vorsteuerverlust zwischen 12 und 20 Mio. Euro, in dem auch Einmalaufwendungen von rund 11 bis 13 Mio. Euro für die Restrukturierung enthalten sind. Die Mittelfristplanung, ein Umsatz von rund 400 Mio. Euro im Jahr 2025 zu erreichen, wird aufgrund der aktuellen Marktschwäche revidiert. Eine Aktualisierung der Mittelfristplanung erfolgt zur Jahreswende. Das Unternehmen plant, das Restrukturierungsprogramm umgehend umzusetzen, um solide ins Geschäftsjahr 2024 zu starten. Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 werden am 10. August 2023 veröffentlicht.

Die Basler Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 16,10EUR gehandelt.