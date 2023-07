Adidas verzeichnet hohe Nachfrage nach Yeezy-Sportschuhen: Bestellungen im Wert von über 508 Mio. Euro!

Adidas hat nach dem Ende der Partnerschaft mit Rapper Kanye West mit dem Verkauf der Yeezy-Sportschuhe eine hohe Nachfrage verzeichnet. Laut einem Pressebericht hat das Unternehmen Bestellungen im Wert von über 508 Millionen Euro für etwa 4 Millionen Paar Turnschuhe erhalten. Die Nachfrage hat die optimistischsten Prognosen des Konzerns übertroffen. Allerdings war Adidas nicht in der Lage, alle Bestellungen zu erfüllen, insbesondere bei bestimmten Größen und Modellen.Der Verkauf der Yeezy-Sneaker wurde im Oktober eingestellt, nachdem Adidas die Partnerschaft mit Kanye West aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen beendet hatte. Sollte der Verkauf der Lagerbestände ausbleiben, rechnete Adidas mit einem Umsatzverlust von rund 1,2 Milliarden Euro und einer Belastung des Betriebsergebnisses von rund 500 Millionen Euro. Im Zuge des Abverkaufs kündigte das Unternehmen an, einen "signifikanten Betrag" an ausgewählte Organisationen zu spenden, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen.Die ersten Verkäufe der Yeezy-Produkte haben Adidas optimistischer für das laufende Jahr gestimmt. Das Unternehmen erwartet nun ein geringeres negatives Betriebsergebnis und Umsatzminus als zuvor angenommen. Die Aktie von Adidas reagierte positiv auf die Nachricht und stieg um knapp 5 Prozent.Im zweiten Quartal sank der Umsatz von Adidas insgesamt um 5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Die währungsbereinigten Erlöse lagen jedoch auf dem Vorjahresniveau. Die Bruttomarge stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 50,9 Prozent. Das Betriebsergebnis sank von 392 Millionen auf 176 Millionen Euro.Die Sportartikelindustrie kämpft derzeit mit hohen Lagerbeständen, die sie nur durch Rabatte abbauen kann. Adidas hatte im Mai angekündigt, die Lagerbestände im vierten Quartal unter Kontrolle zu haben.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Analystin Olivia Townsend verwies darauf, dass die Aktie des Sportartikelherstellers seit Jahresbeginn überdurchschnittlich zugelegt hat. Sie sieht weiteres Kurspotenzial, abhängig von der Geschäftsentwicklung und der Trendwende bei der Marke.Insgesamt ist Adidas nach den ersten Verkäufen der Yeezy-Produkte optimistischer für das laufende Jahr. Die verbesserten Ergebnisse im zweiten Quartal und die angehobene Jahresprognose haben zu positiven Reaktionen der Investoren geführt. Die Aktie von Adidas war der beste Wert im Dax.

