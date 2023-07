Die Produkte von Else Nutrition sind nun in 110 Schnucks-Supermärkten erhältlich

VANCOUVER, BC, 25. Juli 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Vertriebsreichweite auf dem Markt des Mittleren Westens der USA durch eine Partnerschaft mit Schnucks, einer führenden Supermarktkette in der Region, ausgebaut hat. Elses ‚Toddler Organic‘-Produkt in der 22 oz-Dose ist nun in schätzungsweise 110 Schnucks-Filialen in Missouri, Illinois, Indiana und Wisconsin erhältlich.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Schnucks, einem vertrauenswürdigen Namen im Mittleren Westen, um unser regionales Vertriebsnetz weiter zu stärken“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, Familien landesweit Zugang zu unseren pflanzlichen Ernährungsprodukten mit Clean-Label-Zertifizierung zu verschaffen. Durch die Ausweitung unserer Präsenz im Mittleren Westen über das umfangreiche Filialnetz von Schnucks vollziehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Wachstumsentwicklung.“

