Bankhaus Metzler: Continental-Aktie vor Wendepunkt - Kursziel auf 73,60 Euro angehoben

Das Bankhaus Metzler hat Continental von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 50,00 auf 73,60 Euro angehoben. Der Autozulieferer und Reifenhersteller dürfte im vierten Quartal einen Wendepunkt erreichen, mit einer Margenerholung und einer steigenden Barmittelgenerierung, schrieb Analyst Pal Skirta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsetzung des Umbauprogramms und die begrenzte konjunkturelle Vorhersehbarkeit dürften jedoch den Anlagehintergrund auch noch im zweiten Halbjahr belasten. Ein Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag im Winter werden.Laut dem Analysten steht Continental an einem Scheideweg, da die zukünftigen Marktanteile durch die globalen Umwälzungen in der Autoindustrie gefährdet seien. Dies zwinge den Konzern dazu, auch im langjährig bewährten Reifensegment innovativ zu sein.Der Kapitalmarkttag im kommenden Winter könnte zur Triebfeder für den Aktienkurs werden, fuhr Skirta fort. Denn bei dieser Veranstaltung werde das Unternehmen wohl zum einen die Strategie näher erläutern, zum anderen aber auch die mittelfristigen Ziele erhöhen. Die mittelfristige Zukunft dürfte in hohem Maße davon abhängen, inwieweit der Konzern mit seiner Forschungs- und Entwicklungspipeline in der Automobilsparte Geld verdienen könne.Für 2023 ist Skirta allerdings zurückhaltend. Die Umsetzung des Umbaus dürfte den Anlagehintergrund erst einmal belasten. Der Experte erwartet aber keine Gewinnwarnung. Continental sei vielmehr auf dem besten Weg, die Prognosen für das Gesamtjahr zu erreichen. Angesichts der sich abzeichnenden Rezession und des anhaltenden Inflationsdrucks dürften die Chancen für eine Anhebung der Prognose aber gering sein.Eingestuft mit "Hold" erwartet das Bankhaus Metzler, dass sich der Aktienkurs des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten weitgehend stabil halten wird.

