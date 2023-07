Topstürmer Harry Kane vor Wechsel zum FC Bayern: Besitzer Joe Lewis greift ein!

Der Besitzer des englischen Fußballvereins Tottenham Hotspur, Joe Lewis, hat sich in den möglichen Wechsel seines Topstürmers Harry Kane zum FC Bayern eingeschaltet. Laut britischen Medienberichten hat Lewis den Clubboss Daniel Levy angewiesen, Kane in diesem Sommer zu verkaufen, falls er sich weigert, einen neuen Vertrag in London zu unterzeichnen. Lewis möchte verhindern, dass Kane seinen aktuellen Vertrag aussitzt und die Spurs im Sommer 2024 ablösefrei verlassen kann. Levy fordert angeblich 100 Millionen Pfund (115 Millionen Euro) für den englischen Kapitän. Bisher hat Levy zwei Angebote aus München abgelehnt, das letzte über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der FC Bayern bereitet laut "Daily Mail" bereits ein drittes Angebot vor.Harry Kane hat eine Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur ausgeschlossen und strebt weiterhin einen Wechsel nach München an. Medienberichten zufolge hat sich Kanes Frau Katie bereits Häuser in München angesehen. Durch das Ultimatum von Lewis dürften die Chancen auf einen Transfer gestiegen sein.Zuvor hatte auch Manchester United Interesse an Kane bekundet. Aufgrund der hohen Ablösesumme sind die Red Devils jedoch aus dem Rennen ausgestiegen. Sollte der Preis für Kane sinken, könnte Manchester United laut "Daily Mirror" jedoch einen erneuten Versuch starten.Insgesamt deutet alles darauf hin, dass Harry Kane Tottenham Hotspur verlassen wird. Der 29-jährige Stürmer ist einer der besten Spieler der Premier League und hat in der vergangenen Saison 23 Tore erzielt. Sein Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2024. Es bleibt abzuwarten, ob der FC Bayern oder ein anderer Verein bereit ist, die geforderte Ablösesumme zu zahlen und Kane zu verpflichten.

