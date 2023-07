Schwache Konjunkturdaten aus Eurozone: Deutsche Bundesanleihen profitieren - Rezession droht!

Deutsche Bundesanleihen haben am Montag von schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone profitiert. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,54 Prozent auf 133,87 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,37 Prozent fiel. Die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage, zeigten erneut Anzeichen für einen Abschwung. Die Kennzahl sank im Juli auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten, was von Bankökonomen als Zeichen für eine bevorstehende Rezession interpretiert wurde. Die konjunkturellen Aussichten trüben sich weiter ein, warnte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank aus Liechtenstein. Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sind noch unklar. Es wird erwartet, dass der Leitzins der EZB in dieser Woche weiter steigt, aber die S&P-Umfragedaten sprechen dagegen, dass die EZB die Leitzinsen nach Juli weiter erhöht. Neben der EZB wird auch der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank Fed am Mittwoch seine Zinsentscheidung treffen, bei der ebenfalls eine weitere Anhebung erwartet wird. Die japanische Notenbank wird voraussichtlich an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten. Am Dienstag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen zu Handelsbeginn gefallen, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,43 Prozent stieg. Auch in anderen großen Euroländern stiegen die Renditen moderat an. Das Münchner Ifo-Institut wird am Vormittag seine monatlichen Umfrageergebnisse unter deutschen Unternehmen veröffentlichen, die mit Spannung erwartet werden. Die Daten des Vortages von S&P Global waren sehr schwach ausgefallen und führten zu deutlichen Kursgewinnen am Anleihemarkt. Diese Daten bestätigten auch die Erwartungen vieler Volkswirte, die von einer konjunkturell trüben zweiten Jahreshälfte ausgehen.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 133,4EUR gehandelt.