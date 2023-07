BGH verbietet Aufpreis für Flugumbuchungen - Fluggesellschaften müssen Kunden kostenlosen Service bieten! Lufthansa zweifelt an kostengünstigen nachhaltigen Flugzeugkraftstoffen. Diskussion über Gewinne der amerikanischen Airlines und Probleme bei der Luf

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat entschieden, dass Fluggesellschaften ihren Kunden keinen Aufpreis berechnen dürfen, wenn diese aufgrund eines annullierten Fluges zu einem späteren Zeitpunkt umbuchen möchten und Plätze verfügbar sind. Hintergrund des Urteils war eine Klage eines Verbraucherverbandes gegen eine Luftverkehrsgesellschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zahlreiche Flüge storniert hatte. Die Fluggesellschaft hatte für die Umbuchung einen Aufpreis von 75 Euro bzw. 3000 Euro verlangt, was der BGH nun als unrechtmäßig eingestuft hat. Der zuständige BGH-Senat entschied, dass der gewünschte Ersatzflug nicht im zeitlichen Zusammenhang mit dem ursprünglich gebuchten Flug stehen muss. Die Fluglinie hatte argumentiert, dass es kein beliebiges und kostenloses Umbuchungsrecht geben dürfe, war jedoch vor dem BGH gescheitert.In einem anderen Thema bezweifelt der Lufthansa-Konzern, dass nachhaltig produzierte Flugzeugkraftstoffe in den kommenden Jahren deutlich kostengünstiger werden. Das Unternehmen erklärte in einem "Politik-Brief", dass die alternativen Kraftstoffe, die aus Biomasse gewonnen oder unter Einsatz von Grünstrom hergestellt werden können, äußerst knapp und teuer seien. Lufthansa bezieht sich dabei auf eine Prognose der Beratungsgesellschaft Bain, wonach nachhaltig produzierter Flugzeugkraftstoff selbst nach dem Jahr 2050 noch zwei- bis viermal teurer sein werde als fossiles Kerosin. Strombasiertes synthetisches Kerosin sei derzeit sogar zehnmal teurer als herkömmlicher Treibstoff. Die Lufthansa kritisiert zudem die von der EU beschlossenen Beimischungsquoten für Flüge von europäischen Flughäfen und fordert eine europäische Klimaabgabe, die von allen Passagieren abhängig von ihrem endgültigen Reiseziel gezahlt werden müsste.In den Kommentaren zu den Artikeln wird diskutiert, dass die amerikanischen Airlines hohe Gewinne verzeichnen, während die Lufthansa Probleme hat. Ein Kommentator vergleicht die Situation mit dem Einstieg von Kühne bei Hapag-Lloyd, bei dem die jährliche Dividende das Mehrfache des Kaufpreises ausmachte. Es wird spekuliert, dass bei der Lufthansa ähnliche Entwicklungen bevorstehen könnten, wie die Ausgliederung der Technik und der Frachtschiene sowie mögliche Investitionen von Reedern. Ein anderer Kommentator weist darauf hin, dass die amerikanischen Airlines trotz hoher Lohnforderungen der Piloten deutlich bessere Geschäftszahlen vorweisen können. Bei der Lufthansa hingegen gibt es Streikdrohungen von Piloten und Wartungspersonal. Es wird angeregt, sich auf Kompromisse zu einigen und nach vorne zu schauen, anstatt sich monatelang mit Streiks aufzuhalten.

